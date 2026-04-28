José Antonio Cuba revalida su cargo como presidente de ColproLeón

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José Antonio Cuba ha revalidado su cargo como presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de León (ColproLeón) en la jornada de ayer, tras celebrarse Asamblea General Ordinaria y elecciones para designar a la nueva Junta Directiva que representará a la institución profesional en los próximos dos años.

En estos comicios el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León, representado por su decano, José Antonio Cuba, ha revalidado su cargo al frente de ColproLeón, acompañado por representantes de otros seis colegios profesionales de la provincia, que integran la nueva Junta Directiva.

De esta forma, la Junta de Gobierno, liderada por los mismos colegios que en el mandato anterior, queda conformada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León en la Presidencia; el Ilustre Colegio de la Abogacía de León en la Vicepresidencia; el Colegio Oficial de Arquitectos en la Tesorería; el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria en la Secretaría y como vocales, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el Colegio Oficial de Enfermería y el Colegio Oficial de Trabajo Social.

Esta nueva etapa en ColproLeón se inicia con la vista puesta en dar continuidad a la movilización de la sociedad leonesa en defensa del progreso de la provincia, en seguir de cerca los proyectos "lastrados" en León y en reforzar las jornadas formativas y los encuentros profesionales.

La Asociación de Colegios Profesionales de León es una organización que representa a más de 20.000 profesionales procedentes de 24 colegios provinciales que dan voz a un amplio segmento de la sociedad, según ha informado a Europa Press en un comunicado ColproLeón.

En este sentido, los profesionales de la ingeniería, la abogacía, la economía, la gestión, así como de las profesiones sanitarias y sociales tienen el objetivo común de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y defender ante las administraciones competentes todos los proyectos que supongan creación de riqueza y puestos de trabajo.