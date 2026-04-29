La Academia del Aire y las leyes pioneras del reino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia Básica del Aire y del Espacio acogerá durante este mes de mayo la exposición Leyes Pioneras del Reino. La muestra, ubicada en el pabellón de suboficiales, hace un recorrido por los hechos, personajes y leyes que determinaron la evolución y el día a día de los habitantes del antiguo reino Astur-Leonés abordando la Hispania Romana, la Visigoda y el propio Reino Astur-Leonés. Un legado histórico con leyes pioneras que también se abordarán con conferencias y actos conmemorativos.