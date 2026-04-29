Los sindicatos llaman a la movilización en León el 1 de mayo para "defender los derechos conquistados"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

"La movilización del 1 de mayo de este año es clave, porque está en juego la democracia en un contexto de inestabilidad por los conflictos armados, que ponen en riesgo los derechos y generan un escenario de inseguridad que desprestigia los valores democráticos y los derechos", ha dicho la secretaria de CC OO en León, Elena Blasco, quien con su homólogo de UGT, Enrique Reguero, han presentado los actos de este 1 de mayo en León: una manifestación que saldrá a las 12.00 horas de la sede de los sindicatos, en la calle Gran Vía de San Marcos y que pasará por la Inmaculada, la avenida Roma y Guzmán, para subir por Ordoño hasta Santo Domingo. Después, con motivo de las obras, el recorrido habitual se ha visto afectado, con lo que se encaminará por Independencia para entrar por Arco de Ánimas hasta la plaza de San Marcelo, donde se leerá el manifiesto.

Reguero ha apelado a que la ciudadanía se sume al recorrido "para alzar la voz frente a la falta de justicia social" y apostar "por lo colectivo frente a lo individual". "Es un 1 de mayo por la paza, la reivindicación de derechos y la defensa de lo conquistado", ha dicho.

El lema de los sindicatos para este año es "Derecho, no trincheras, salarios, vivienda y democracia". Además de una reinvindicación internacional ante los conflictos mundiales, bajando al terreno próximo, Reguero y Blasco han incidido en que los salarios en la provincia de León están un 8% por debajo de la media nacional y recordaron que los leoneses tienen que destinar un 60% de su salario al pago de la vivienda "que se ha convertido en un artículo de lujo".

"Es necesario vencer el reto demográfico, exigir inversiones públicas en infraestructuras y políticas públicas, no se puede seguir explotando al diferente y al pobre", ha dicho Elena Blasco, para posicionarse junto con su homólogo en UGT a favor de la regularización de migrantes.

Tras criticar los pactos de PP y Vox en Aragón y Extremadura y pendientes de lo que ocurra en Castilla y León, UGT y CC OO no renuncian a nuevas manifestaciones en favor de la provincia de León, tras denunciar que se va a cumplir un año y aún están pendientes de la reunión con la Junta tras la última gran manifestacuión. "Debemos impulsar una sociedad civil leonesa organizada para no reivindicar sólo lo social, también lo cultural que siembre ese germen y se convierta en un estímulo para solucionar un problemática que se da desde hace décadas", apuntan para añadir que no vale "caer en el desánimo, la ciudadanía debe unirse para reivindicar algo que es de justicia".