Expertos de la Agencia Espacial Europea alertan en la ULE del peligro de observar el eclipse solar sin protección

Simulación del Instituto Geográfico Nacional de cómo se verá el eclipse total de Sol en León el próximo 12 de agosto.cnig

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mirar al Sol, entenderlo y prepararse para un fenómeno que no se repetirá en generaciones. Ese fue el eje de la jornada divulgativa ‘León se viste de eclipse’ celebrada este miércoles en la Universidad, donde dos especialistas de la Agencia Espacial Europea acercaron al público las claves del fenómeno solar que se vivirá el próximo 12 de agosto.

Anik de Groof, directora de la misión Solar Orbiter de la ESA, y Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y divulgador del proyecto CESAR, ofrecieron una doble mirada al eclipse, desde la investigación científica más avanzada hasta su observación segura por parte de la ciudadanía, en un Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial que registró un lleno absoluto.

En su intervención, De Groof explicó por qué el estudio del Sol resulta clave para comprender su influencia directa sobre la Tierra, especialmente en un contexto de creciente dependencia tecnológica. “Nuestra prioridad es entender la relación entre el Sol y la Tierra y cómo su actividad puede afectarnos, tanto en la vida cotidiana como en nuestras infraestructuras tecnológicas”, señaló.

La científica detalló el papel de la misión Solar Orbiter, lanzada en 2020 en colaboración con la NASA, cuya órbita elíptica permite acercarse más que Mercurio y, al mismo tiempo, alejarse hasta la distancia terrestre para analizar la actividad solar desde distintas perspectivas. “Es el único observatorio capaz de ver los polos del Sol, una región clave para comprender la evolución de su actividad a lo largo de sus ciclos”, explicó.

Subrayó además el valor de los eclipses como una oportunidad única para estudiar la corona solar desde la Tierra: “Son momentos excepcionales para la ciencia, porque nos permiten observar la capa más externa de la atmósfera solar, algo que en condiciones normales resulta muy complejo”.

DAÑOS IRREVERSIBLES

Por su parte, Juan Ángel Vaquerizo centró su intervención en cómo observar el eclipse de forma segura, insistiendo en que nunca debe mirarse el Sol directamente sin protección, ni siquiera durante las fases parciales. “Aunque parezca que la luz disminuye, sigue siendo peligroso. La radiación puede provocar daños irreversibles en la retina”, advirtió.

El divulgador recordó que solo durante el breve instante de la totalidad puede retirarse la protección y recalcó la importancia de utilizar materiales homologados. “Las únicas gafas válidas son las que cumplen la normativa internacional. No sirven soluciones caseras ni filtros improvisados, porque el riesgo es real y permanente”.

Por último, Vaquerizo hizo especial hincapié durante su exposición en la necesidad de trasladar estas recomendaciones a la ciudadanía ante un evento que atraerá a miles de personas. “Es fundamental disfrutar del eclipse, pero hacerlo con seguridad”.

ANTESALA DEL EVENTO DEL 12 DE AGOSTO

Una jornada que, según destacó la rectora de la ULE, Nuria González, responde al compromiso de la Universidad de León con la divulgación científica y la transferencia del conocimiento, acercando a la ciudadanía la ciencia de primer nivel de la mano de expertos de la Agencia Espacial Europea.

En este sentido, subrayó que “generar conocimiento no es suficiente si no se comparte”, y puso en valor el papel de la Escuela de Ingenierías como espacio clave de formación e investigación en ámbitos vinculados a la tecnología y la ingeniería aeroespacial, así como la conexión consolidada con la ESA a través de egresados como Pablo Álvarez y Sara García, hoy integrantes de su programa de astronautas.

Por su parte, el alcalde de León subrayó la posición privilegiada de la ciudad para la observación del eclipse, tanto por su ubicación como por la calidad de su cielo, factores que permitirán disfrutar del fenómeno en condiciones especialmente favorables. “León reúne unas condiciones óptimas para la observación y por eso ha sido elegida como uno de los puntos de referencia”, destacó.

El regidor incidió además en el carácter excepcional del fenómeno: “Estamos ante una oportunidad única. No volveremos a vivir un eclipse de estas características en León en más de un siglo”, afirmó, animando a la ciudadanía a participar en las actividades previstas y a seguir las recomendaciones de los expertos para una observación segura.