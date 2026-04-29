La ESA elige el Palacio de Exposiciones de León como punto neurálgico para el eclipse del 12 de agosto

León es un escenario privilegiado para disfrutar del eclipse total de Sol del 12 de agosto y la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) ha querido aprovechar la oportunidad para compartir en la capital un evento divulgativo y científico de un acontecimiento que será único para la vida de cualquier persona, al menos en León.

La explanada del Palacio de Exposiciones va a ser el punto neurálgico de este evento en León, con un programa específico diseñado por la ESA, aunque hay otros lugares desde donde se podrá ver (incluso desde una terraza) siempre que el Sol sea visible desde ese lugar desde las 19.30 a las 20.30, el tiempo de duración del eclipse.

Así lo anunciaron esta mañana en el acto 'León se viste de eclipse' la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de León, José Antonio Díez, junto a los científicos Akik y Juan Ángel Vaquerizo que participaron en este acto divulgativo en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial del campus en un día "gemelo" ideal para comprobar el lugar de observación del eclipse.

"Va a ser un hecho histórico que deberéis recordar para siempre", asegura Juan Ángel Vaquerizo, responsable del programa César de la ESA.

El eclipse de Sol se produce cuando la Luna tapa la luz del astro rey y se ve de día y la luna está en fase de Luna nueva.

Los eclipses se producen periódicamente y aunque en algún momento del futuro se producirá de nuevo en León "ya no estaremos aquí para verlo", apostilló. Los eclipses de Sol se ven de manera diferente y varía según la posición de la Tierra, de manera no se ve en todo el mundo. La órbita de la Luna no sigue el plano ecliptico de la Tierra y el Sol. España va a tener un trío de eclipses en dos años. El de 12 de agosto es el más importante. Comenzará por el Polo Norte , Islandia y termina en España, por lo que el Sol estará muy bajo. La totalidad del eclipse total alcanzará un máximo de un minuto y 40 segundos, cien segundos de oscuridad total en pleno día. El momento fundamental en León son las 20.29. Este miércoles 29 de abril, es un día gemelo porque faltan 41 días para el solsticio y el 12 de agosto habrán pasado otros tantos días.

Un ocaso con el sol eclipsado.

El momento en que casi se produce el Sol se ven estructuras del Sol como el anillo de Diamantes o las piedras de Bayley. Solo en este momento de totalidad se pueden quitar las gafas de eclipse: 100 segundos. Durante el eclipse no se puede mirar el Sol directamente, salvo con gafas de eclipse homologadas. ISO 123 12. "Mirar el Sol sin protección produce daños en los ojos irreversibles", advitió Vaquerizo. Para telescopios o prismáticos hay que poner filtros.Los eclipses totales son el resultado extraordinario de una coincidencia: la Luna es 400 veces más pequeña, pero también está a 400 veces más distancia del Sol y eso hace que tape con su sombra al astro rey. La científica belga Anik , jefa de operaciones de la misión Orbitar, explicó la importancia de los eclipses para investigar el Sol, "nuestra estrella". En primer lugar, porque toda la energía de la Tierra viene del Sol, una estrella con 5.000 millones de años.

Está compuesto de gases como hidrógeno más el plasma, de iones negativos que crean campos magnéticos. La estructura interna contiene varias capas y en el centro está el núcleo.

La superficie emite la mayor parte de la luz visible, que se puede ver desde la Tierra (fotosfera) y a veces se pueden ver manchas solares debido a que tienen una temperatura inferior a los 5.500 grados del plasma.

La segunda capa es la cromosfera. La tercera es la corona, la zona más caliente pues tiene una temperatura de unos mil grados. "Los científicos han estado muy interesados en la corona durante los eclipses porque siempre es distinto y es la capa de más actividad", explicó la científica belga.

La corona no sé puede ver desde la Tierra debido a sus temperaturas. Hay que ir al espacio para poder contemplar la imagen "espectacular" que ofrecen misiones de la ESA.

Durante el eclipse sí se puede la masa coronal del Sol. El proyecto Solar Orbitar dispone de unos telescopios especiales en Madrid para observar los polos de la corona solar. Fenómenos como el viento solar son algunos de los hitos de esta misión que la ESA realiza en colaboración con la Nasa y que en 2029 alcanzará la latitud más alta.