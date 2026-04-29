Las obras de reforma del parking de San Marcelo en León, de nuevo, "en breve"

No comenzaron el 1 de diciembre pasado, ni tampoco en los cuatro meses siguientes. Ahora, obras de reforma del aparcamiento subterráneo de San Marcelo dependen del «estudio patológico y estructural para analizar la vida útil de las actuaciones» solicitado por los técnicos, como excusó el portavoz del PSOE ante la pregunta del PP. Canuria incidió en que «en breve» tendrán «las conclusiones», pero comprometió que «de forma paralela se están estudiando las opciones para que el adjudicatario empiece a realizar inmediatamente aquellos trabajos de acondicionamiento y mejora visibles para los ciudadanos, como pueden ser la reforma de los baños, la señalización de las plazas y otras de saneamiento y pintura».

Ante estas explicaciones, el grupo municipal del PP criticó que la «situación precaria» del aparcamiento se prolonga desde que finalizó la concesión, en junio de 2022, hace ya casi cuatro años. «En este periodo de tiempo los socialistas han perdido más de un millón de euros de beneficios para la hacienda municipal y además han sido incapaces de poner en condiciones esta importante infraestructura municipal», concedió el portavoz, David Fernández, quien incidió en que el contrato «se adjudicó tres años más tarde, en agosto de 2025», y des`puçes se avanzó que «las obras comenzarían el pasado 1 de diciembre». "La realidad es que cinco meses después de la fecha anunciada siguen sin comenzar y los leoneses siguen teniendo que padecer el mal estado del aparcamiento. Hoy hemos vuelto a preguntar por el inicio de las obras y nos han vuelto a dar un montón de excusas, nada nuevo en este Ayuntamiento», sentenció.