León cobrará 379.819,99 € anuales por el aparcamiento de San Marcelo que el alcalde de León podía haber recuperado hace ya tres años

Justo cuando se van a cumplir el próximo domingo tres años desde que venció la concesión, el aparcamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo empezará a reportarle dinero al Ayuntamiento de León. No lo había hecho hasta ahora porque el equipo de gobierno de José Antonio Diez no había asumido la titularidad de las instalaciones, que en este tiempo le habrían generado unos beneficios de 1.082.184,48 euros, conforme al estudio de viabilidad elaborado por los funcionarios municipales, a partir de los ingresos y gastos que tiene el estacionamiento. Pero el dinero se ha mantenido en las arcas de Essera, la empresa que obtuvo la concesión en 1972, por un plazo de 50 años, sin que en todo este tiempo transcurrido haya pagado canon alguno.

Sí lo pagará Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad, SA. La empresa, que tiene instalaciones en Ponferrada, Cádiz, Alicante y Madrid, entre otras ciudades, le pagará al Ayuntamiento de León 379.819,99 euros, IVA incluido, por cada una de las dos anualidades. La cifra supone un céntimo menos del doble del tipo de licitación mínimo que había fijado el Ayuntamiento de León en el pliego de condiciones. Esta cantidad era el máximo que se podía ofertar sin ser excluido y en la que coincidieron las otras dos sociedades licitantes: Empark, el socio que junto al Ayuntamiento de León forma la sociedad mixta de la ORA; y Estacionamientos y Servicios SA (Eysa), que tiene el negocio del aparcamiento regulado en Oviedo, Salamanca y Gijón.

Las tres llegaron al máximo tanto en el canon de concesión como en las inversiones obligatorias a realizar en las instalaciones. Ipark tendrá que invertir 563.495,91 euros, más un 7% en medidas medioambientales y un 3% en las prestaciones de calidad.

Las cantidades quedan expuestas en el acta de la mesa de contratación. Con las ofertas económicas calcadas, el documento exhibe que la elección se ha decantado por Ipark de acuerdo a la valoración subjetiva de los aspectos técnicos. Dentro de este apartado, los técnicos recogen que en la propuesta de la la sociedad ganadora “se expone una descripción de la organización de los trabajos de forma precisa y con muy buena exposición de su desarollo y de las medidas concretas a adoptar para su ejecución”.

La adjudicación tiene que concretarse ahora en la propuesta oficial de la mesa de contratación. De acuerdo a los plazos administrativos de alegaciones y posibles recursos, se espera que en verano Ipark se haga con las instalaciones y León puede empezar a obtener recursos económicos del activo que estos tres años se ha mantenido en manos de la concesionaria.

Diez no la reclamó, como le afeó la Intervención municipal en un informe, pese a que podía. El alcalde primero intentó sacar un concurso público en el que se privatizaba de nuevo al 100% durante 25 años a cambio de que la empresa concesionaria asumiera la inversión de 3.697.656,46 euros de las obras de reforma. En esta factura no solo se fijaban los trabajos de reforma interior, debido a la estado de conservación bajo tras 50 años d estreno, sino también la reurbanización de la plaza de San Marcelo. Se incluía levantar toda el pavimento para impermeabilizar, eliminar los escalones para crear una rampa que igualara el paso hacia el entorno de Botines y desmontar los jardines.

La oposición frenó este plan debido a la negativa de UPL. Los leonesistas exigieron que se municipalizara y el PP se abrió a otras fórmulas mixtas. Sin apoyos, Diez dejó correr el tiempo hasta que pasaron las elecciones municipales de mayo de 2023, pero las urnas no le dieron la mayoría. Sin ella, tuvo que plegarse a los requerimientos de los otros partidos.

El plan final, que se ha demorado otros dos años más, pasa por el contrato puente de estos dos años. Después, a partir de julio de 2027, cuando vence la concesión de la ORA, se meterá el aparcamiento de San Marcelo dentro de objeto social junto con el control de los estacionamientos en superficie, como ahora, y otras instalaciones, como la del estadio de fútbol Reino de León, el de la avenida Peregrinos, bajo San Marcos e, incluso, el que se construya en la parcela de Diputación en Santa Nonia.

El capital de la sociedad mixta mantendrá el esquema de la ORA, donde el Ayuntamiento de León mantiene el 57% y el socio privado el 43% restante. Con arreglo a estos porcentajes se reparten los beneficios. La fórmula hace que no se privatice, como quería Diez dentro de su política de grandes contratos de servicios con empresas privadas. Pero tampoco se llega a la municipalización plena que, en el caso del aparcamiento en superficie actual, hace que el consistorio deje de ingresar casi un millón de euros anuales, entre el reparto de dividendos y el impuesto de sociedades que no sería necesario afrontar en caso de tratarse de un servicio de gestión pública.