La conexión de Puente Castro con La Lastra en León, pendiente de los restos romanos de Ad Legionem

El Ayuntamiento de León aguarda los informes y documentos técnicos de la comisión territorial de Patrimonio para tomar una decisión sobre el vial que una la salida del puente de La Lastra con la avenida San Froilán. El órgano debe «emitir un dictamen» en el que basar la actuación, como expuso el portavoz del gobierno municipal, Vicente Canuria, ante la pregunta de UPL en el Pleno de este miércoles.

El edil incidió en que a partir de este dictamen tomarán «una decisión sobre este proyecto. «Como solución urbanística, la compartimos plenamente, pero está supeditado a la protección y preservación de nuestro patrimonio», apuntó, en referencia a los restos del vicus de Puente Castro, conocido como Ad Legionem, que se taparon hace 13 años, pese a su importantísimo valor arqueológico. El plan apuesta por «la ejecución de la citada prolongación viaria, con la preservación y puesta en valor de los restos romanos», como se señala en la moción promovida por los leonesistas hace dos años.