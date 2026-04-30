La huelga médica deja más de 1.600 consultas sin atender en León

El representante de Médicos Unidos por sus Derechos y el de Cesm, José Luis Díaz Villarig, antes de la manifestación del pasado martes.Virginia Moran

La tercera jornada de huelga de los médicos contra la negativa del Gobierno central a concederles un Estatuto propio ha vuelto a tener en la provincia de León su principal foco de actividad.

Según los datos oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), 288 facultativos secundaron el paro en el turno de mañana, lo que representa un 24,8% de seguimiento, la cifra más alta de toda la comunidad.

El impacto asistencial en la provincia ha sido especialmente severo, con 1.625 consultas suspendidas de Medicina Familiar y Pediatría en Atención Primaria (1.387 en el área de León y 238 en el área del Bierzo). A esto se suma la actividad hospitalaria, con la reprogramación de cirugías y decenas de consultas externas también aplazadas.

Los facultativos volvieron a hacer oír su voz por las calles leonesas para dar fuerza a su reivindicación, que comenzó en febrero y proseguirá hasta junio con una semana de paro cada mes. De momento, el ministerio y la ministra no han accedido a atender las peticiones del colectivo.