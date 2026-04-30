El tercer astronauta leonés viene de Luna: Miguel García

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

«Soy Miguel, tengo 17 años y me encanta el espacio». Así empezó Miguel García el vídeo que tuvo que enviar a la Agencia Espacial Española junto con su currículo académico para participar en el concurso Astronauta por un día. Siguiendo la estela que abrieron Pablo Álvarez y Sara García, este joven que estudia en el instituto Lancia y que estos días se prepara para la Pau viajará el lunes a Murcia, a la base que el Ejército del Aire tiene en San Javier para disfrutar de actividad en ingravidez a bordo de un vuelo parabólico.

Su profesora de Física, María de la Fe de la Torre Guerra, comentó en su clase el concurso que por primera vez lanzaba la agencia española y Miguel García, con raíces en Rabanal de Luna, no se lo pensó. Su candidatura fue la cuarta con mejor puntuación de los 400 que se presentaron y ahora forma parte de un grupo de 30 seleccionados que tendrán la recompensa de someterse al mismo proceso de selección que un astronauta real y que culminará con ese vuelo en el que experimentará la gravedad 0. «Al final de todo nos nombrarán embajadores de la Agencia Espacial Española», señala el joven estudiante que el próximo curso quiere empezar el grado de Ingeniería Aeronáutica. «De pequeño quería ser piloto de combate, pero ahora tengo mucho interés por todo lo espacial y me gustaría poder trabajar con aeronaves», relata.

De momento, ya ha pasado por el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial: «Nos hicieron un reconocimiento médico con electrocardiogramas, nos preguntaron si teníamos algún problema respiratorio, por nuestro estado físico en general», relata, tras especificar que fueron especialistas en Medicina Aeroespacial los que les hicieron las mismas pruebas que a los pilotos y astronautas de verdad.

Sus padres, su hermana, su profesora, sus amigos.. están muy orgullosos y contentos. «Voy a tener mucha suerte, porque poca gente puede vivir esto y lo vamos a hacer en el mismo avión que se entrenan los astronautas de la Agencia Espacial Europea», dice, al mencionar el Airbus A310 Air Zero G, el mismo por el que han pasado Pablo Álvarez y Sara García.