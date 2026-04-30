Más de 1.700 menores de León ya se benefician del Plan VEO para gafas y lentillas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Plan VEO, impulsado por el Ministerio de Sanidad para facilitar el acceso a gafas y lentillas a menores de 16 años, ya ha superado las 1.789 solicitudes en la provincia de León desde su puesta en marcha hasta el pasado 28 de abril, consolidando su implantación en los primeros meses de funcionamiento.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha dado a conocer esta iniciativa en un establecimiento óptico de la capital, donde ha destacado la “excelente acogida” del programa en la provincia y su impacto directo en las familias. “Ver bien no puede depender de la situación económica”, ha señalado.

En la presentación han participado también el delegado en León del Consejo de Ópticos-Optometristas en León, José María Martínez Triana, y el óptico y presidente de la asociación de comercio local de León, Javier Menéndez. Martínez Triana ha destacado que las deficiencias visuales más habituales son astigmatismo, miopía, hipermetropía, anisometropía, el ojo vago y los estrabismos mientras que Menéndez ha señalado que el programa permite a niños y adolescentes acercarse a la salud visual a pesar de que tengan carencias económicas. “Con 100 euros hay soluciones ópticas y tratamientos de contención para algunas dolencias”, ha explicado.

El Plan Veo dio comienzo el pasado 17 de diciembre de 2025 y, en este tiempo, ha demostrado una fuerte demanda tanto en León como en el conjunto del país, donde ya ha registrado decenas de miles de solicitudes en sus primeras semanas de funcionamiento.

El Plan VEO ofrece hasta 100 euros anuales por menor para la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentillas. La ayuda se gestiona directamente en las ópticas adheridas, sin necesidad de trámites administrativos por parte de las familias. Si el producto cuesta menos de esa cantidad, la ayuda cubre el total; si la supera, solo se abona la diferencia.

La solicitud puede realizarse directamente en las ópticas participantes, lo que facilita el acceso a este recurso. El Plan VEO cuenta con un presupuesto de 48 millones de euros y estará activo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Implantación territorial en León

Uno de los elementos clave del programa es su capilaridad. En la actualidad, León cuenta con 55 ópticas adheridas, lo que permite acercar la ayuda tanto a zonas urbanas como rurales.

La red de ópticas adheridas se distribuye por toda la provincia, con presencia destacada en la capital, donde se concentran 27 establecimientos, y en Ponferrada, con 16, así como en Astorga, con tres. El programa llega también a otros municipios como Villablino, Valencia de Don Juan, Sahagún, Santa María del Páramo, Hospital de Órbigo, Bembibre, Cacabelos, La Robla y La Bañeza, con un establecimiento en cada uno de ellos.

Esta implantación territorial facilita el acceso al programa sin necesidad de desplazamientos largos, un aspecto especialmente relevante en una provincia extensa y con importante población rural.

Impacto en salud y educación

El programa tiene como objetivo mejorar la salud visual infantil y reducir desigualdades, teniendo en cuenta que los problemas de visión pueden afectar al aprendizaje, al rendimiento escolar y al desarrollo personal si no se corrigen a tiempo.

En este sentido, el subdelegado ha subrayado el papel de los profesionales de la óptica-optometría, “clave en la detección precoz y en garantizar una atención accesible y de calidad”.

El crecimiento del número de solicitudes en León confirma la buena acogida del programa y su impacto directo en las familias de la provincia. Las personas interesadas pueden informarse en la web oficial del Ministerio de Sanidad o acudir directamente a cualquiera de las ópticas adheridas, donde pueden tramitar la ayuda de forma inmediata.