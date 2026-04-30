San Andrés, de las discrepancias técnicas al edil de Hacienda para retener 2 millones por obligación

En otra pirueta más propia del circo, la Corporación de San Andrés del Rabanedo, acabó aprobando la retención de 2 millones de euros (uno de ellos del capítulo de personal) como obligaba el Ministerio de Hacienda de forma coercitiva tras incumplir la regla del gasto en 2024. La liquidación de ese presupuesto, dilatada hasta ahora por el vaivén en el puesto de intervención, así lo acreditó, pese a que el ejercicio acabó con superávit.

El pasado día 27, con un completo informe del interventor accidental, que se prestó a cuatro horas de preguntas y explicaciones en la comisión informativa, los corporativos estaban conformes con detraer ese dinero como manda el ministerio a riesgo de sufrir si no la retención de parte de los nueve millones de euros de los tributos que envía el Estado a San Andrés, pero como la linea recta posee siempre muchas curvas en este municipio del alfoz, el informe llegó al pleno de hoy con una coletilla: el secretario municipal enmenndó la redacción del texto del interventor con advertencias a los concejales de que si aprobaban el documento con esa literalidad bloquería el funcionamiento del Ayuntamiento.

Y ahí se abrió la caja de Pandora, en un debate que hizo protagonistas a ambos profesionales, sentados juntos en el salón de plenos, primero el secretario leyendo 'sus correcciones' y después el interventor justificando si texto basado en la "vinculación jurídica" y la reversibilidad de retener dos millones en cuanto se apruebe la liquidación de 2025, que, según sus datos, arroja una desviación de la regla del gasto del 3,2%, lo que es inferior a los 'castigos' de Hacienda.

La oposición calificó de "más que vergonzoso (IU), insólito (PSOE) y confuso (PP)" el espectáculo, que se prolongó hora y media y sirvió para acusar a UPL de "traer mal y tarde" los expedientes y de aflorar la tensión entre departamentos que no se hablan, cuando las puntualizaciones del secretario "se las podía haber pasado antes de este pleno al interventor y ponerse de acuerdo".

La alcaldes, Ana Fernández Caurel, llegó a decir que si ella hiciera los expedientes "llegarían pronto, pero no los hago, los tengo que pedir" y reconoció que algunos trabajadores no hablan con otros.

Sin embargo y pese a los truenos dialécticos se acabó aprobando casi por unanimidad (con la abstención de Cs) lo que venían a votar sin cambios. El equipo de Gobierno fía a la temporalidad esa retención económica vinculada a la liquidación de 2025, ya enfocada pero a la que afectará el cambio en el sillón de intervención con la llegada de una interina y la salida del actual A1 accidental.

De ahí que saliera a relucir el refranero. Cs opinó que "UPL aún cree en el ratoncito Pérez", IU que "además de p..., poner la cama", el PSOE que "para este viaje no hacía falta tanta alforja" en referencia a la hora y media de debate para acabar haciendo lo previsto, y el PP opinó "que no hay refranero que aguante ésto".

Después de tanta intensidad, el padrón arrojó buenas noticias al confirmar que San Andrés creció en 200 habitantes y a 1 de enero de 2026 alcanza los 30.755 habitantes.