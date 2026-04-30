San Andrés del Rabanedo zanja 19 meses de vaivén gracias a un interventor de la Junta

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras dar su beneplácito a seis excepcionalidades en los últimos 19 meses, la Consejería de Presidencia ha salido al ‘rescate’ de nuevo de San Andrés del Rabanedo, pero esta vez para cubrir sin accidentabilidad un puesto clave en la gestión del Ayuntamiento, el de interventor.

De modo, que el municipio ‘respira’ por fin tras completar el elenco de altos técnicos municipales que necesita en su día a día al nutrirse de una profesional que accede por primera vez desde el último año y medio desde la bolsa de la Junta y que se incorpora este mes de mayo.

El puesto estaba atragantado desde que en octubre de 2024 el A1 que trabajó durante una década dejó la ‘casa’ para irse a León.

Desde entonces, el municipio caminó de tropezón en tropezón y no sólo por registrar seis retrasos en el pago de las nóminas a los 300 empleados, sino por la imposibilidad de presentar los presupuestos, la contabilidad, el registro de facturas, la autorización de pagos y hasta licencias de obras, ya que la figura del interventor es la encargada de fiscalizar toda la gestión económica financiera.

Lograr sustituto constituyó una tarea árdua hasta ayer. Primero, por la falta de candidatos y tener que recurrir a un profesional de la casa que, como el Guadiana, afloraba en el cargo unos días para sellar las nóminas de los 300 empleados y solventar algunos asuntos de trámite.

Y después por un proceso selectivo en mayo de 2025 que la Junta de Castilla y León mandó repetir ese verano tras haber apercibido dos veces al Ayuntamiento sobre la «ilegal» composición del tribunal calificador que apreció por exceso de habilitados nacionales.

De modo que cuando el equipo de Gobierno leonesista se frotaba ya las manos al creer que la papeleta estaba resuelta con un cántabro elegido entre los que se presentaron al examen, recibió otro jarro de agua fría y vio de nuevo en el aire asuntos por valor de 2,5 millones.

En una nueva pirueta, el pasado diciembre, cuando el Ayuntamiento se asomaba al abismo económico por cuatro tareas urgentes que no admitían más demora: la liquidación del presupuesto de 2024, la formulación de la Cuenta General, la aprobación de un Plan Económico-Financiero y la elaboración de unas cuentas actualizadas que jubilaran al presupuesto prorrogado de 2020, la Junta accedió a nombgrar de forma accidental al candidato propuesto por San Andrés del Rabanedo: el arquitecto municipal, que sumó ambos puestos.

La inestabilidad en la Intervención municipal —marcada por la ausencia de un titular y la negativa de accidentales anteriores a asumir expedientes económicos— había dejado en el aire esa liquidación, que se pudo completar in extremis para que el Ministerio de Hacienda no activará el botón rojo de bloqueo de las transferencias del Estado, unos 9 millones de euros (el 30% del presupuesto total).

Ese escenario de colapso administrativo real en el pago de nóminas, facturas a proveedores, servicios básicos y acceso a subvenciones, se aleja ahora con la solución del puesto desde la bolsa de la Junta. Después del quebradero de cabeza que supuso encontrar un sustituto al puesto de secretario municipal, que se resolvió en septiembre de 2024; y de cubrir la vacante de la tesorera al mes siguiente, el puesto de intervención cierra el círculo.

Manuel García toma posesión en el pleno de los 2 M€ y el padrón

El socialista Manuel Ángel García Aller toma hoy posesión en sustitución de Benjamín Fernández, que renunció al acta al incorporarse como procurador en las Cortes de CyL. La sesión plenaria de San Andrés del Rabanedo también aborda la liquidación presupuestaria de 2024, que arroja un superávit de 5,4 millones. No obstante, Hacienda obliga a la retención de 2 millones por incumplir la regla de gasto ese año.

«Se trata de una retención de crédito puntual y temporal hasta que se apruebe la liquidación del ejercicio de 2025 sobre la cual ya se está trabajando», indica el equipo de Gobierno, quien ve la regla de gasto actual como «un corsé» que penaliza de manera «injusta a administraciones como la de San Andrés del Rabanedo, que están llevando a cabo una política económica para mejorar las cuentas públicas».

En las próximas semanas se conocerá la liquidación del presupuesto de 2025, que, a priori, permitirá constatar el cumplimiento de la regla de gasto. En ese momento, y siempre que así lo acuerde la corporación municipal en Pleno, podrá revertirse este acuerdo de no disponibilidad. En la sesión también se aprobará la revisión anual del padrón de habitantes y cuatro mociones. El PP solicita un control de las malas hierbas en las aceras, bordillos y márgenes de los parques con herbicida de contacto; Vox quiere un plan de plagas y poner en valor las fuentes del municipio; mientras Cs pide una partida presupuestaria anual para el mantenimiento del edificio Araú.