El bocadillo de este establecimiento de León, finalista del Campeonato de España de Bocatas

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León estará presente en la gran final del Campeonato de España de Bocatas 2026, uno de los certámenes gastronómicos más populares del país, gracias a la selección del bocadillo 'Porchetta Pro Max 3000', elaborado por el establecimiento Pangea, que competirá como finalista junto a otras 14 propuestas de toda España.

La bocatería leonesa ha sido elegida entre decenas de participantes de todo el territorio nacional y se convierte así en la representante de León y de Castilla y León en la tercera edición de este campeonato, que se ha consolidado como escaparate del bocadillo de autor y de la creatividad gastronómica aplicada a un formato popular.

Los 15 finalistas, seleccionados por la organización tras una fase previa abierta al público y al jurado, competirán en una final en directo el próximo 4 de mayo.

Desde Pangea, ubicada en la capital leonesa, han celebrado el pase a la final como un reconocimiento directo al respaldo del público. "Todavía lo estamos asimilando. La acogida de la 'Porchetta Pro Max 3000' ha sido increíble desde el primer día y todo esto es gracias a nuestros clientes", han señalado desde el establecimiento a través de sus redes sociales, donde han agradecido "el cariño recibido" y el orgullo de poder representar a León en un campeonato de ámbito nacional.

La 'Porchetta Pro Max 3000' ha sido la propuesta con la que Pangea ha logrado su plaza entre los mejores bocatas de España. El bocadillo se ha convertido en uno de los más reconocibles y demandados del local, combinando una elaboración cuidada, producto de calidad y una presentación pensada para sorprender en un formato informal.