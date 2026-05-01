La Junta insiste a Aena en la terminal de carga para el aeropuerto de León

El último estudio de viabilidad de la terminal de carga del Aeropuerto de León se presentó ya hace más de un año.m. pérez

La Junta de Castilla y León ha reiterado al Gobierno, a través de Aena, la necesidad de convertir el Aeropuerto de León en un aeropuerto de carga. La instalación leonesa también se encuentra a la espera de que se mejores el sistema de aterrizaje ILS, cuestión que no ha sido incluida en las últimas partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura leonesa.

La propuesta se hizo ayer, en una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria en la que participó la directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, que sugirió una serie de aportaciones para mejorar el funcionamiento de los cuatro aeropuertos de Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Valladolid, principalmente en materia de horarios y de incremento del tráfico. El propósito es garantizar una regulación justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas de la Comunidad.

En el caso de León, resulta adecuada la dotación a la instalación de una terminal de carga a las instalaciones, para hacer frente a la demanda existente. En las últimas horas, el presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel, ya había expresado el interés de la directora general de aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, para desplazarse a León y estudiar el tema in situ. La visita se espera desde octubre, pero sigue sin fecha. PP, Vox y la plataforma 'Más vuelos por León' se habían pronunciado a favor de la terminal de mercancías. El 93,8 % de las empresas leonesas consultadas realiza exportaciones y el 86,7% de estas con una periodicidad, al menos, mensual. Los medios utilizados por dichas compañías son las carreteras mayoritariamente y, en mucha menor medida, la vía marítima, según un muestreo realizado recientemente.

Con el objetivo de mejorar los niveles de tráfico actuales, por debajo de su capacidad de servicio, La Junta también ha solicitado a Aena que tenga en cuenta la importancia de la conectividad del aeropuerto con Madrid, Barcelona o las islas mediante Obligaciones de Servicio Público (OSP), para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial. Esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.

También se ha pedido la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional; y apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros/año o promociones de nuevas rutas.

De la misma manera, se ha trasladado la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial.

El de León es el único de los aeródromos importantes del noroeste que cuenta con un sistema de ayuda al aterrizaje básico, el ILS I, inútil si las condiciones de visibilidad no alcanzan un nivel mínimo de 800 metros.

El de León es el único de los aeródromos importantes del noroeste que exige una visibilidad mínima de 800 metros para poder aterrizar