Proponen conectar los polígonos con la pista para lanzar la terminal de mercancías del Aeropuerto de León

Un vial desde el Polígono Industrial de Villadangos y otro desde el polígono de Trobajo del Camino fueron las propuestas presentadas ayer en el debate que se celebró en La Virgen del Camino para intentar activar la creación de la terminal de mercancías en el Aeropuerto de León. El presidente de León Propone, José Manuel Martínez Fernández, fue el encargado de lanzar esta iniciativa y que exige tanto la implicación de la Diputación como del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La propuesta pasa, como recordó Martínez Fernández, por el desarrollo de un nuevo convenio, dejar atrás el ya planteado en 2009 con Aena, con alternativas más económicas y efectivas. Ambos viales permitirían a las empresas que recurran a la terminal de carga del aeropuerto evitar el tráfico de la Nacional 120, la primera, por Trobajo, que iría a dar directamente a la primera terminal y, la segunda, llegaría por detrás, desde Villadangos, para conectar con la ansiada ronda norte. León Propone añade que esto implicaría, a su vez, liberar 111 hectáreas en el término municipal de Valverde y otras 28 en el de San Andrés del Rabanedo «que podrían utilizarse para un aparcamiento de aviones, como el que existe en Teruel».

Martínez Fernández recordó que el convenio con Aena en 2009 no llegó a firmarse, con lo que el objetivo ahora es retomar un nuevo proyecto «asumible y posible» para dar respuesta a la necesidad empresarial. Recordó que en León no existe demanda de carga y que Anea ha incidido en que ninguna empresa ha reclamado una terminal. «Pero Aena no ha hecho nunca una terminal de carga, porque el sector está privatizado, es una iniciativa privada», dijo, para añadir que ningún aeropuerto del noroeste cuenta con terminal de carga, sin embargo León «está más cerca de Madrid» y cuenta «con esta ventaja».

«El principal problema ahora es que un camión necesita callejear para llegar al Aeropuerto», señaló y por eso plantean empezar primero por un camino que ya está asfaltado desde el polígono de Trobajo, lo que también "beneficiaría a los pasajeros", «y con un coste asumible, incluso por la Diputación, ya que es en Valverde, donde tiene competencias, y sólo quedan 658 metros por asfaltar». Así, reclamó el impulso de la administración provincial para dar el primer paso. La primera fase de la terminal de mercancías sería por un acceso que ya existe y que permitiría desarrollar un hangar para una terminal pequeña con 3.500 metros cuadrados y, lo siguiente sería ya el impulso empresarial.

El Aeropuerto de León tiene un condicionante claro, ya que en realidad se trata de una base militar. El coronel director de la Academia Básica del Aire y la Base Aérea de León, Óscar Ruiz, asistió al encuentro y concretó que el primer paso para dar viabilidad al proyecto sería que el Ministerio de Defensa analizase si la terminal de carga es compatible con las operaciones militares, que crecerán en breve con el aterrizaje de las dos unidades de drones Sirtap. Por su parte, el catedrático de Aeronáutica, Jesús Gonzalo de Grao, remarcó el hecho de que las cargas rentables para una terminal de mercancías «serían las que pesen poco, pero también exijan un movimiento rápido, que sean perecederas».

En el encuentro, organizado por León Propone, en colaboración con la Asociación de Periodistas de León y Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, también participaron los arquitectos Eugenio Álvarez Guerra y Andrés Rodríguez Sabadell, y el representante de Más Vuelos, Javier Suárez de la Riva, quien incidió en la necesidad de abrir más destinos, no sólo vacacionales, por ejemplo los vinculados a las empresas de los polos leoneses.

El desarrollo de la terminal de mercancías cuenta ya con el apoyo empresarial leonés y tanto los alcaldes de Valverde, David Fernández, como la regidora de San Andrés, Ana María Fernández Caurel, que también asistieron al debate, apoyan «cualquier iniciativa que implique el desarrollo» de la provincia.