Diario de León

Las fotos de la manifestación del 1ª de Mayo en León

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Redacción
León

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Virginia Morán

Manifestación del Primero de Mayo en León

Virginia Morán

Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación por el 1ª de Mayo en León capital

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del 1ª de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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Manifestación del Primero de Mayo en León

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