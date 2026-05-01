Villabalter coloca el Mayo “más leonés”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pueblo de Villabalter, localidad del municipio de San Andrés del Rabanedo, ha celebrado este jueves por la tarde la tradicional colocación del Mayo, cumpliendo así con la tradición. Los Quintos, junto a los vecinos y vecinas, han participaron en una jornada donde el esfuerzo y el compromiso con las raíces son fundamentales.

En este símbolo de la llegada de la primavera luce, además, la bandera de León en su cima, reflejo del arraigo a la cultura y las tradiciones leonesas. Una celebración que, año tras año, despide abril y mantiene vivo el legado.