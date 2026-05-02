León reta a Aena a copiar el ejemplo de la terminal de mercancías de Zaragoza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En octubre, después de que los responsables de UPL se entrevistaran en Madrid con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se pactó que la visita de la directora general de Aena, Elena Mayoral, para tratar la terminal de mercancías del aeropuerto de León sería «inminente». Medio año después, el presidente socialista de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, actualizó el compromiso en el Pleno de esta semana con el aviso de que vendrá esta semana o la que viene. No se sabe aún cuándo, pero la plataforma ciudadana Más Vuelos por León exigió que, en el momento en el que se ejecute, lo haga «con los deberes hechos», no con el anuncio de que «diga que hay que estudiarlo, que tiene que valorarlo o que hay que hacer más estudios o planificaciones».

El colectivo se adelantó a que Mayores se excusa en que, «como es un aeropuerto compartido civil y militar, hay dificultades para albergar la terminal de carga aérea». «Esos deberes ya tendrían que estar resueltos entre Aena y Defensa antes de la visita a León», apostillaron desde la plataforma, que recordó que hay un precedente, «en la base aérea de Zaragoza», donde «se instaló la terminal de carga aérea que era civil y militar y se buscaron soluciones para su instalación», tras solucionar «los temas de seguridad». «En la actualidad es la tercera terminal de carga aérea más importante de España, tras mover un total 182.886 toneladas en 2025 de carga aérea», recalcaron para mirarse en ese espejo.

Con este ejemplo, la plataforma exigió «un compromiso firme con soluciones concretas para ayer, con fechas y plazos para que, de una vez por todas, empiecen las obras de dicha infraestructura». La terminal de mercancías, cuya inversión se cifra en 42,6 millones de euros, daría «un impulso a León como motor económico del noroeste peninsular», defendieron desde la plataforma, que en septiembre ya advirtió de que, cada día, parte de León un camión con mercancías que se embarcan en vuelo desde Vitoria, en lugar de hacerse aquí. Los argumentos se apoyan en «el informe presentado por la Cámara de Comercio de León, la Fele y el Círculo Empresarial Leones», en el que se compromete que «el 75% de las empresas de la provincia de León usarían la terminal de carga aérea si se construyera dicha infraestructura», además de que se sumarían «empresas del noroeste».

En la lista de deberes para la directora de Aena, Más Vuelos apuntó que, dentro del plan de inversiones Dora 2027-2031, la «puesta en marcha del sistema de aterrizaje ILS nivel I», en lugar del atrasado nivel III que obliga a desviar vuelos a otros aeropuertos cuando las condiciones meteorológicas se complican, y las «vías de acceso a los polígonos de Trobajo del Camino y Villadangos».