UGT León denuncia un ataque vandálico con simbología nazi en su sede principal

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La sede del sindicato UGT en León ha amanecido este viernes con una pintada de una esvástica en su fachada, un acto vandálico que la organización ha denunciado públicamente como una manifestación de odio. Desde el sindicato han querido subrayar que este incidente no puede ser interpretado como una simple muestra de gamberrismo callejero, sino como un ataque deliberado hacia la institución y lo que representa dentro de la sociedad leonesa.

A través de sus canales oficiales, los representantes de UGT León han manifestado su profunda preocupación por el aumento de la intolerancia. En su comunicado, recalcan que la presencia de simbología nazi en su edificio constituye una ofensiva frontal contra los principios fundamentales de democracia, libertad e igualdad que rigen su labor sindical. El sindicato sostiene que estas acciones buscan amedrentar a quienes trabajan diariamente por la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Finalmente, la organización ha reafirmado su compromiso con la convivencia y el respeto mutuo, asegurando que este tipo de presiones no mermarán su actividad reivindicativa. UGT ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de diversos sectores sociales y políticos de la provincia, quienes coinciden en la necesidad de señalar y condenar cualquier discurso o acto que promueva el odio en el espacio público.