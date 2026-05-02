La Plataforma en Defensa de Feve se concentra un sábado más para que el tren regrese al centro de León

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagonizó un sábado más un corte reivindicativo de la avenida padre Isla de León para exigir la llegada del tren de Feve a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital.

El colectivo, que impulsó una manifestación que reunió a miles de personas el 18 enero, mantiene el pulso de las movilizaciones que buscan evitar que se cubra de asfalto el trazado ferroviario desde el apeadero de La Asunción para que el recorrido se haga mediante autobuses eléctricos.