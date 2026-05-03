León vuelve a ser escenario del crimen a escala nacional

El crimen de Isabel Carrasco, en su tercera entrega televisiva y el de la peregrina Denisse Pika Thiem con su primera irrupción en pantalla devuelven al mítico año 2012 de Léón a la primera línea de los audiovisuales del país. HBO Max se suma a los trabajos que ya editaron Movistar y La 8 León en su día sobre la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación Provincial, mientras que el canal de pago de Telefónica se estrena con el caso de la norteamericana que cubría la ruta jacobea y perdió la vida cerca de Astorga, asesinada como analizará Carles Porta en ‘True crime’. El primer trabajo aparece en pantalla el día 12 y el de Movistar será el día 14.

«Desde la celda, crimen en León» contiene varias conversaciones con las asesinas confesas de Carrasco en las que ellas analizan los hechos con la perspectiva que les ha dado el paso del tiempo desde la cárcel, incluyendo además gran parte de su archivo personal de fotografías y vídeos. El relato, contado por primera vez por Montserrat y Triana en un único capítulo, se complementa con testimonios de su entorno más cercano y de los protagonistas de la investigación y resolución del crimen como abogados, Policía Nacional, fiscal y juez; y de los principales periodistas que cubrieron tanto el suceso como el multitudinario juicio, emitido en directo por streaming.

«Doce años después, ambas rompen su silencio desde prisión con un testimonio inédito en el que relatan cómo y por qué mataron, reflexionan sobre su condena y muestran arrepentimiento. El relato se completa con el análisis de policías, abogados y criminólogos que reconstruyen el caso y exploran la mente criminal de madre e hija. Un retrato íntimo de un crimen real», dice la sinopsis.

INVESTIGACIÓN PARALELA

‘Peregrina’ cuenta con testimonios clave de los principales implicados en el caso, tanto desde el ámbito policial como mediático y personal, incluyendo a responsables de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Análisis de Conducta y la comisaría de Astorga, así como periodistas, el embajador de España en EE UU y el abogado de la acusación.

A ellos se suman voces vinculadas directamente a Denise Pikka Thiem, como personas que coincidieron con ella durante el Camino o participaron en su búsqueda, además de miembros de protección civil y del entorno local.

A través de estas entrevistas y de material de archivo inédito, este true crime articula el relato en torno a tres ejes: la investigación oficial, la investigación paralela impulsada por el entorno y vecinos, y la creciente presión internacional tras la intervención del senador John McCain, que ofreció la colaboración del FBI. Un asunto que no deja de tener vigencia.

Los estrenos confluyen en la misma semana y son secuelas del convulso periodo que abrió en el año 2012 con la provincia en el eje de los sucesos