La suerte llega a León en el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre

El décimo se vendió en el estanco ubicado en la plaza de la InmaculadaDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre ha dejado una importante alegría en la provincia leonesa. El número 57700, agraciado con 250.000 euros a la serie, se ha vendido, entre otros lugares, en León capital.

El sorteo se celebró este domingo 3 de mayo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y repartió un total de 105 millones de euros en premios, equivalentes al 70% de la emisión. El gran protagonista fue el premio especial de 15 millones de euros a un único décimo, que correspondió al número 46802 (fracción 6ª, serie 3ª), vendido íntegramente en Madrid. Este mismo número también se alzó con el primer premio (1.300.000 euros a la serie).

El segundo premio, el 57700, repartió fortuna en varias localidades: Castellón de la Plana, León, Calahorra (La Rioja), Lodosa (Navarra) y Basauri (Vizcaya). Este segundo premio, el 57.700 dotado con 250.000 euros al número, ha recaído, entre otros cuatro puntos de venta, en el despacho receptor 45670 de León ubicado en el número 3 de la Plaza de la Inmaculada.

Los reintegros han sido para los números 2, 3 y 7.