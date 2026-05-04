El programa Campus Rural se consolida en la ULE como puente hacia el empleo y el arraigo en el medio rural

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La Universidad de León y el Gobierno de España han presentado este lunes una nueva edición del programa Campus Rural, una iniciativa que alcanza ya su quinta convocatoria consolidada como una de las principales herramientas para conectar el talento universitario con el medio rural y favorecer la empleabilidad en estos entornos.

Durante la jornada informativa, dirigida al estudiantado, la rectora de la ULE, Nuria González, ha remarcado el compromiso de la institución con el medio rural, especialmente en una provincia como León, ya ha animado a la participación en un programa que permite “conocer la realidad del entorno y contribuir desde el talento universitario al desarrollo de nuestros pueblos”.

Un programa con un elevado grado de satisfacción, según arrojan las encuestas, con una valoración media de 4,7 sobre 5 por parte del estudiantado y de 4,8 por parte de las entidades participantes. Además, el 90% considera que la experiencia mejora su formación académica y el 100% la recomendaría. Especialmente significativo es que el 95% del alumnado afirma que le gustaría desarrollar su futuro profesional en el medio rural.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, hizo hincapié en que “lejos de ser un problema, el medio rural es una oportunidad”, y destacó el programa como una herramienta clave para “conectar talento, innovación y arraigo al territorio”. “Iniciativas como esta permiten no solo mejorar la empleabilidad, sino también generar proyectos de vida en los pueblos y contribuir a fijar población, con especial protagonismo de la mujer en este proceso”, destacó Alaiz-Moretón.

HISTORIAS REALES DE ÉXITO

Un campus que “funciona, y funciona bien”, tal y como destacó la rectora, y como lo demostraron historias como la de Andrea Castrillo, participante en la pasada edición, que realizó sus prácticas en la empresa iRiego y que actualmente forma parte de su plantilla. “Fue una oportunidad para aprender fuera del aula y hacerlo, además, cerca de mi pueblo, que era lo que buscaba. Y hoy puedo trabajar donde he nacido”.

En esta edición, la Universidad de León oferta un total de 25 becas, una más que el pasado año, con una duración de tres meses y una dotación económica de 1.000 euros mensuales, destinadas a que el estudiantado realice prácticas en ayuntamientos, empresas y entidades del medio rural, desde donde coinciden en subrayar el valor estratégico del programa, así como su impacto positivo.

“Para nosotros es una oportunidad clave para incorporar talento en entornos rurales, donde resulta más difícil captar profesionales, y generar vínculos que a futuro se traducen en contratación”, destacó Paco Fernández, gerente de iRiego, que durante la pasada edición contó con dos becados.

Una idea en la que también coincidió la alcaldesa de Fabero, Paz Martínez, que ve el programa como una vía para impulsar proyectos vinculados al territorio, recuperar patrimonio y abrir nuevas vías de desarrollo económico en el medio rural. “Campus Rural nos permite avanzar en proyectos vinculados al territorio y dar continuidad a iniciativas que, de otro modo, serían difíciles de abordar desde un ayuntamiento”.

Campus Rural es un programa que ofrece a estudiantes universitarios de todas las titulaciones la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en empresas y municipios rurales, facilitando el contacto directo con el territorio y la adquisición de experiencia profesional en entornos reales.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la mayoría de universidades públicas españolas.