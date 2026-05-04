La portavoz de Vox en León acusa a trabajadores de limpieza de tratar de intimidarla en el Pleno

La portavoz de ir en el Ayuntamiento de León, Blanca Herreros, alertó este lunes en sus redes sociales que los trabajadores de limpieza que asistieron al Pleno de la pasada semana lo hicieron para intimidarla y que, “con el beneplácito del alcalde”, le hicieron “un paseíllo” a la salida del consistorio de San Marcelo.

Herreros reseñó que el suceso se produjo “el pasado miércoles en el pleno del Ayuntamiento”, después de Vox registrara “una serie de preguntas para su contestación”, en las que solicitaba “datos e informes sobre el funcionamiento del servicio de limpieza con la finalidad de destapar los tejemanejes que se están produciendo, una de la causa del gravísimo problema de limpieza que estamos sufriendo en la ciudad”.

La edil abundó en que, “enterados de esto”, acudió “un grupo de trabajadores, liderados cómo no por un sindicalista”, del que evita dar el nombre, pero en referencia al líder de USO, Antonio Nicolás. “Pero no para apoyar al equipo de gobierno, sino con la evidente intención de intimidarme”, resolvió Herreros.

La concejala de Vox abundó en que llagaron “hasta el punto de tratar” de hacerle “un paseíllo, con el beneplácito del alcalde, su lugarteniente y del concejal de Limpieza, que asistieron impasibles a este lamentable espectáculo”. “Mientras, nos tienen la ciudad hecha una verdadera pena y, además, invadida por las ratas.

Aprovecho para informar a estos machotes de que no nos intimidan. Esto solo es el principio”, recalcó la concejala, que lleva tres años en el cargo.