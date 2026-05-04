Adiós a una leyenda en la Comandancia de León: se jubila Baldomero Domínguez tras 50 años de dedicación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comandancia de la Guardia Civil de León ha vivido hoy una jornada cargada de emotividad. A través de sus canales oficiales, la institución ha despedido a Baldomero Domínguez Bejarano, una figura que califican como un auténtico "referente" dentro del cuerpo. Su salida marca el fin de una era para sus compañeros, quienes destacan de él una trayectoria profesional ejemplar y una vida entera dedicada a la protección de la ciudadanía.

La historia de Domínguez con el cuerpo se remonta a casi medio siglo atrás. Su vocación comenzó formalmente el 1 de septiembre de 1976, fecha en la que ingresó en el prestigioso Colegio de Guardias Jóvenes. Tras superar su periodo de formación, inició su andadura en el servicio activo el 5 de mayo de 1977, acumulando desde entonces décadas de experiencia y vivencias en primera línea.

"Hoy despedimos a un referente. Baldomero Domínguez Bejarano pone fin a una trayectoria ejemplar tras toda una vida de servicio", señalaba el cuerpo en un afectuoso mensaje de reconocimiento.

Con su pase a la reserva o jubilación, la Guardia Civil de León pierde a uno de sus efectivos más veteranos, cuyo legado servirá de inspiración para las nuevas promociones de agentes que hoy comienzan su camino, tal y como él lo hizo hace ya 50 años. Su compromiso y entrega dejan una huella imborrable en la provincia.