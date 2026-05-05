Ya es oficial: las Fuerzas Armadas modifican sus requisitos físicos. Consulta los nuevos cambios

La dureza de las pruebas físicas para acceder a los ejércitos es una constante.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa ha publicado una corrección en el Boletín Oficial del Estado que modifica los requisitos físicos para aspirantes a ingresar en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas españolas. La Resolución 452/38237/2026, fechada el 4 de mayo, ajusta las exigencias deportivas establecidas apenas tres semanas antes, generando expectación entre quienes preparan su incorporación a la carrera militar en España.

Esta modificación afecta específicamente a las pruebas físicas que deben superar los candidatos en los procesos de selección convocados para 2026. Los cambios, aunque aparentemente menores, resultan determinantes para muchos aspirantes que se encuentran en el límite de las capacidades exigidas, especialmente en determinadas categorías de edad y género.

La actualización normativa introduce ajustes en las marcas mínimas exigibles para superar las pruebas de acceso a los centros docentes militares de formación. Estos centros son la puerta de entrada para quienes aspiran a convertirse en militares de carrera, ya sea mediante ingreso directo o por promoción interna dentro de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas.

Principales modificaciones en los baremos físicos

La corrección oficial introduce dos cambios sustanciales respecto a la convocatoria original publicada el 15 de abril. El primero afecta a las mujeres aspirantes mayores de 45 años en procesos de promoción, mientras que el segundo beneficia a los hombres en ese mismo rango de edad.

En la prueba de potencia del tren superior, las mujeres mayores de 45 años que participen en procesos de promoción CC/CE (Cuerpos Comunes y Cuerpo de Especialistas) deberán realizar ahora un mínimo de 6 repeticiones, en lugar de las 7 que establecía la resolución inicial. Este ajuste equipara sus requisitos con los de las aspirantes menores de esa edad y con quienes acceden por ingreso directo.

Por su parte, los hombres mayores de 45 años en promoción ven modificado el tiempo exigido en la prueba de resistencia de 2.000 metros. La marca pasa de 10 minutos y 56 segundos a 11 minutos y 38 segundos, igualándose así con los requisitos aplicables a menores de 45 años y a procesos de ingreso directo.

Desglose completo de las pruebas físicas exigidas

El proceso de selección para ingresar en las Fuerzas Armadas españolas incluye cinco pruebas físicas fundamentales que evalúan diferentes capacidades. Cada una de ellas cuenta con baremos diferenciados según el sexo del aspirante y, en algunos casos, según la edad y el tipo de proceso al que se presenta.

La prueba de potencia del tren superior consiste en la realización de flexiones o dominadas, dependiendo del protocolo específico. Los hombres deben completar un mínimo de 9 repeticiones en todas las categorías, mientras que las mujeres requieren 6 repeticiones, independientemente de su edad o proceso de acceso tras la corrección publicada.

En cuanto a la fuerza abdominal, tanto hombres como mujeres deben mantener la posición durante 44 segundos. Esta marca se mantiene uniforme para todos los aspirantes, sin distinción de edad ni modalidad de ingreso, lo que refleja la importancia que las Fuerzas Armadas otorgan a la resistencia del core muscular.

La prueba de resistencia cardiovascular de 2.000 metros establece ahora tiempos homogéneos tras la corrección: 11 minutos y 38 segundos para hombres, y 12 minutos y 2 segundos para mujeres, aplicables a todos los procesos y edades. Esta uniformización simplifica los baremos y facilita la preparación de los candidatos.

Agilidad, velocidad y habilidades acuáticas

El circuito de agilidad-velocidad representa un desafío específico para aspirantes menores de 45 años, ya que no se aplica a quienes superan esa edad en procesos de promoción. Los hombres deben completarlo en 15,6 segundos como máximo, mientras que las mujeres disponen de hasta 17 segundos.

Finalmente, la prueba de soltura acuática exige a los hombres completar el ejercicio en un tiempo máximo de 1 minuto y 22 segundos, mientras que las mujeres cuentan con 1 minuto y 35 segundos. Estos requisitos permanecen invariables independientemente de la edad o modalidad de acceso, subrayando la importancia de las competencias acuáticas en el ámbito militar.

Contexto de la modificación normativa

Esta corrección publicada en el BOE del 5 de mayo de 2026 responde a la necesidad de ajustar los baremos establecidos apenas tres semanas antes. Las modificaciones sugieren una reconsideración de las capacidades físicas exigibles a determinados colectivos, especialmente a quienes acceden por promoción interna habiendo superado los 45 años de edad.

La equiparación de requisitos entre diferentes categorías podría interpretarse como un esfuerzo por facilitar la retención de talento experimentado dentro de las Fuerzas Armadas españolas, permitiendo que militares veteranos puedan promocionar a cuerpos comunes sin enfrentar exigencias físicas desproporcionadas respecto a su trayectoria y experiencia.

Implicaciones para los aspirantes actuales

Los candidatos que se encuentran preparando las pruebas de acceso para 2026 deberán ajustar sus entrenamientos a los nuevos baremos oficiales. Para algunos, especialmente mujeres mayores de 45 años en promoción, la modificación representa una ventaja al reducir las repeticiones exigidas en potencia de tren superior.

Del mismo modo, los hombres mayores de 45 años en procesos de promoción disponen ahora de 42 segundos adicionales para completar la prueba de resistencia de 2.000 metros, un margen que puede resultar determinante para quienes se encuentran en el límite de sus capacidades físicas pero cuentan con valiosa experiencia militar.

La publicación de esta corrección oficial en el BOE garantiza la seguridad jurídica del proceso selectivo y permite a los tribunales de selección aplicar criterios uniformes y actualizados. Los aspirantes pueden consultar la resolución completa en el Boletín Oficial del Estado número 109, correspondiente al martes 5 de mayo de 2026.