Miles de plazas públicas en juego: una oportunidad histórica que debes conocer ahora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este martes a una oferta de empleo público que transformará la Administración General del Estado durante los próximos meses. Con 27.232 plazas disponibles, la convocatoria de 2026 mantiene cifras similares a la del ejercicio anterior, pero introduce modificaciones sustanciales en su enfoque y objetivos estratégicos.

Según ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta oferta marca un punto de inflexión en la manera en que España concibe el empleo público. La apuesta por la modernización tecnológica y la integración de herramientas avanzadas constituye el eje vertebrador de esta iniciativa gubernamental.

La convocatoria incluye 26.886 nuevas plazas para la AGE, de las cuales 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. A estas cifras se suman 346 plazas extraordinarias destinadas específicamente a dar respuesta a la emergencia climática, elevando el total hasta las 27.232 plazas mencionadas. El año pasado, la oferta alcanzó las 26.889 plazas para la AGE.

Cifras globales y cuerpos de seguridad

Si se contabilizan las plazas ya anunciadas previamente para la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la oferta de empleo público de 2026 alcanza un total de 37.017 plazas. Esta cifra supera ligeramente las 36.588 plazas ofertadas durante el año pasado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la creación de empleo público en España.

El ministro López ha señalado que esta convocatoria generará 6.200 empleos netos, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la expansión de las plantillas públicas más allá de la mera sustitución de jubilaciones. Esta estrategia contrasta con políticas anteriores centradas exclusivamente en la tasa de reposición.

Revolución tecnológica en la función pública

Una de las novedades más destacadas de la oferta es la convocatoria de 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, lo que representa un incremento del 42% respecto a convocatorias anteriores. Estas plazas están diseñadas específicamente para captar profesionales altamente cualificados en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos.

El Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información será el destino de estos especialistas, con pruebas específicas por especialidades que garanticen la captación del talento más preparado. Esta estrategia responde a la necesidad urgente de modernizar los sistemas administrativos españoles y hacerlos más eficientes mediante el uso de tecnologías emergentes.

López ha subrayado que el objetivo principal es aumentar en un 25% los procedimientos administrativos digitales, facilitando así la vida de millones de ciudadanos que interactúan diariamente con la Administración pública. Esta transformación digital no solo busca mejorar la eficiencia, sino también la calidad de los servicios prestados.

Alianza por el talento en áreas estratégicas

El Gobierno constituirá una alianza específica por el talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa pretende asegurar la cobertura de vacantes en áreas críticas donde tradicionalmente existe escasez de candidatos cualificados en el sector público español.

Además, se avanzará en la capacitación digital del conjunto de empleados públicos, con módulos de inteligencia artificial y datos integrados en todos los cursos selectivos. Esta formación garantizará que los funcionarios puedan adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas que se implementarán progresivamente en todas las administraciones.

Prioridades estratégicas y áreas preferentes

Por primera vez en la historia reciente, esta oferta de empleo público no se rige exclusivamente por la tradicional tasa de reposición. El Ejecutivo ha decidido incrementar en un 30% las plazas destinadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

Entre estas áreas estratégicas destacan la transformación digital, la ciberseguridad y la prevención de emergencias climáticas, tres ámbitos que requieren una atención especial ante los desafíos del siglo XXI. Las 346 plazas extraordinarias dedicadas específicamente a la emergencia climática reflejan esta nueva orientación política.

El ministro ha defendido que esta convocatoria "es diferente a otras" y se guía por la gran prioridad de avanzar en la digitalización y el uso de inteligencia artificial en la Administración pública. Esta filosofía marca un cambio de paradigma en la concepción del empleo público en España.

Rejuvenecimiento de las plantillas públicas

López ha destacado que las ofertas de empleo público implementadas desde 2021 han logrado rejuvenecer la edad media de las plantillas en más de dos años, situándola actualmente en 49 años. Este dato refleja el éxito de las políticas de renovación generacional impulsadas por el Gobierno durante los últimos ejercicios.

"Vamos a digitalizar la Administración pública, a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo", ha subrayado el ministro, evidenciando que modernización y crecimiento de plantillas no son objetivos incompatibles, sino complementarios en la estrategia gubernamental.

Reacciones sindicales a la propuesta

Los sindicatos CCOO y UGT ya han adelantado al Gobierno su rechazo a una propuesta de la que no tuvieron detalles completos sobre las cifras definitivas. Esta posición crítica refleja las tensiones habituales en las negociaciones sobre empleo público en España.

Por su parte, CSIF había exigido previamente conocer los datos completos para poder realizar una valoración fundamentada de la oferta. La falta de información detallada en las fases iniciales de negociación ha sido una queja recurrente de las organizaciones sindicales representativas de los empleados públicos.

Contexto y búsquedas frecuentes

Esta convocatoria se enmarca en un contexto de transformación profunda de la Administración española, donde la digitalización se ha convertido en una prioridad transversal a todos los niveles de gobierno. Los ciudadanos demandan servicios más ágiles, accesibles y eficientes.

Entre las búsquedas más frecuentes relacionadas con esta oferta de empleo público destacan las condiciones de acceso, los requisitos específicos para cada cuerpo, los temarios actualizados y las fechas previstas para la publicación oficial de las convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.