Thais Presa, Embajadora de la red juvenil Somos FP en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La joven de 23 años Thais Presa, titulada en Cocina y Gastronomía y que hizo sus prácticas en el restaurante Cocinandos, representará a León en la final nacional del premio Embajadora del Año que se celebrará en la Cámara de Comercio de España, tras ser elegida por la Cámara de Comercio de León —con la colaboración de CaixaBank Dualiza y la cofinanciación del Fondo Social Europeo— como Embajadora del Año de la red Somos FP en León.

Las entidades valoraron de ella «su compromiso e implicación en la difusión entre otros jóvenes estudiantes de los beneficios y alta empleabilidad de esta modalidad formativa». En un encuentro organizado en la Cámara de Comercio de León, Somos FP puso en valor la participación de todos los embajadores en la red y, en especial, de los tres finalistas que han contribuido de forma más activa durante 2025 a la promoción y difusión de la Formación Profesional.

El jurado destacó de Thais Presa su «implicación y compromiso con las actividades y eventos propuestos por el programa y su dedicación a la hora de divulgar la Formación Profesional por toda la provincia de León».

El segundo premio recayó en Pablo García, quien finalizó el Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y actualmente se encuentra cursando el Ciclo Superior. En tercer lugar fue reconocida Andrea González, titulada en el Ciclo Superior de Automatización y Robótica Industrial, ambos realizaron las prácticas en la empresa Proconsi. Para la elección de los finalistas, se valoró la asistencia a eventos presenciales u online, la reación de contenido audiovisual, publicaciones en redes sociales e incorporación de nuevos miembros a la red. Los premios buscan incentivar que los jóvenes cuenten con un aliciente que los anime a involucrarse en los actos que organiza la Red Somos FP. Una red con 1.000 embajadores ya. Si se quiere solicitar una entrevista con la premiada o los otros dos finalistas, se puede contactar con: ponferrada@camaraleon.com.