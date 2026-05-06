El centro de salud y el instituto, prioridades del plan estratégico de Villaquilambre

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha dado un paso participatico en su modelo de gobierno al presentar los resultados de la primera consulta ciudadana del Plan Estratégico VQ35. Este proceso, desarrollado entre agosto y diciembre de 2025, no solo marca la hoja de ruta para la próxima década, sino que consolida una planificación compartida donde la voz de los vecinos se convierte en el eje central de las decisiones políticas. Con 560 participaciones —434 vía online y 126 presenciales—, el municipio ha logrado identificar con nitidez los consensos sociales y los retos estructurales que marcarán su desarrollo hasta el año 2035.

Las conclusiones del informe reflejan una ciudadanía que exige avances en infraestructuras clave. El Centro de Salud (con una valoración de 3,92 sobre 5) y el Instituto de Educación Secundaria (3,54) se erigen como las piezas maestras del rompecabezas urbano de Villaquilambre; servicios que los vecinos califican de «imprescindibles» para dejar de ser una ciudad dormitorio y consolidarse como un municipio con plenas capacidades. Junto a estos grandes hitos, la apertura del Centro de Día y la ampliación del polígono industrial emergen como los motores necesarios para impulsar el empleo local y garantizar un futuro económico sólido y autónomo.

En el corto plazo, los resultados de la consulta subrayan una demanda clara de mejora en la calidad de vida diaria. Los residentes han señalado la limpieza y el mantenimiento urbano como áreas de actuación prioritaria, seguidas de cerca por el cuidado de los parques y la necesidad de una mayor presencia policial en horario nocturno.

Asimismo, el informe detecta una sensibilidad especial hacia la movilidad, reclamando una mejor conexión tanto entre los diversos núcleos que integran el municipio como con la ciudad de León. No obstante, no todo son peros: las áreas de cultura, deportes y el fomento del comercio local han recibido el respaldo de los vecinos, situándose como las facetas municipales mejor valoradas y más conocidas.

Rubén Sánchez, concejal de Participación Ciudadana, destaca que este proceso busca una «profunda reflexión» sobre el modelo de crecimiento, pasando de la situación actual a una construcción activa del «Villaquilambre del mañana».