La DGT mezcla vigilancia y vergüenza: paneles luminosos que exhiben tu matrícula por exceso de velocidad

La DGT utiliza paneles de mensaje variable (PMV) en autopistas y autovías para mostrar la matrícula de vehículos que cometen infracciones, como el exceso de velocidad.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Circular por las principales autovías de España se ha convertido en una experiencia donde la tecnología vigila cada movimiento del conductor. Lo que antes era una multa discreta que llegaba por correo, ahora puede transformarse en un momento incómodo frente a decenas de testigos. Los paneles de mensaje variable instalados en puntos estratégicos no solo informan sobre el tráfico: exponen públicamente la matrícula de quien acelera demasiado, convirtiendo la infracción en un espectáculo involuntario.

Este método de control ha llegado con fuerza a la Autovía de la Plata (A-66), una arteria de más de 800 kilómetros que conecta Gijón con Sevilla atravesando siete provincias. Las largas rectas de la Meseta y los tramos montañosos han sido históricamente escenarios de accidentes graves, y ahora la Dirección General de Tráfico ha decidido combinar vigilancia con vergüenza pública como herramienta disuasoria contra los excesos de velocidad.

El funcionamiento es simple pero efectivo: cuando un vehículo supera el límite establecido —generalmente 120 km/h en autovía, aunque puede ser menor en tramos específicos—, el panel luminoso captura y muestra la matrícula acompañada de mensajes como "Modere su velocidad" o "Límite 100". El conductor infractor y todos los vehículos que circulan detrás pueden ver claramente los dígitos iluminados en pantallas de gran formato instaladas en pórticos o laterales de la vía.

El tramo leonés bajo máxima vigilancia

Si hay una provincia donde este sistema ha alcanzado su máxima expresión, esa es León. La A-66 a su paso por territorio leonés combina características que la convierten en objetivo prioritario para Tráfico: rectas kilométricas que invitan a acelerar, tráfico mixto de turismos y vehículos pesados, y un historial de siniestralidad que preocupa a las autoridades. Entre Benavente y Astorga, así como en los accesos a la capital provincial, estos dispositivos se han multiplicado.

Los conductores habituales de este corredor confirman la omnipresencia de los paneles. "Ya no basta con conocer dónde están los radares fijos tradicionales", comenta una usuaria habitual. "Ahora te encuentras con estas pantallas que, además de darte información meteorológica o de retenciones, pueden sacarte los colores delante de todos".

Tecnología integrada al servicio de la prevención

Estos sistemas representan una evolución de los paneles informativos convencionales. Integran cinemómetros de última generación con capacidad para medir velocidad en tiempo real y conectarlos instantáneamente con las pantallas LED de gran formato. El despliegue tecnológico permite no solo detectar infracciones, sino comunicarlas de forma inmediata y pública.

La A-66 cuenta actualmente con 14 radares fijos y de tramo distribuidos entre Asturias y Andalucía, cifra que se complementa con estos paneles inteligentes cuya ubicación exacta no siempre se hace pública. A diferencia de los radares tradicionales, cuya posición suele conocerse y compartirse entre conductores, los paneles luminosos pueden relocalizarse o activarse de manera estratégica según las necesidades de cada momento.

Precedentes y expansión por la red española

El sistema no nació en la Autovía de la Plata. Las primeras pruebas se realizaron en la A-49, en el tramo cercano a Sevilla, donde los resultados en reducción de velocidad media convencieron a Tráfico de extender el modelo. Andalucía, Extremadura y Castilla y León han sido las comunidades donde la implantación ha resultado más intensa durante los últimos dos años.

Lo interesante de esta estrategia es que no siempre conlleva multa automática en fase de prueba o aviso. Algunos paneles funcionan en modo educativo: muestran la matrícula pero no generan expediente sancionador inmediato, aunque sí quedan registrados los datos. Esta ambigüedad legal refuerza el componente disuasorio, porque el conductor no sabe con certeza si recibirá la sanción o solo ha sido "advertido públicamente".

Datos de siniestralidad que justifican la medida

Las estadísticas respaldan la necesidad de intervenciones drásticas. En España, la velocidad inadecuada sigue siendo factor determinante en aproximadamente el 25% de los accidentes mortales registrados cada año. En autovías de características similares a la A-66, con largos tramos rectos y escasas poblaciones intermedias, la tentación de superar los límites aumenta significativamente.

Recomendaciones para conductores

Ante este nuevo escenario, circular por la A-66 requiere atención redoblada, especialmente en la provincia de León donde la concentración de dispositivos es mayor. Mantener la velocidad dentro de los límites establecidos no solo evita sanciones: reduce drásticamente el riesgo de accidentes graves en una autovía donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar bruscamente, especialmente en zonas de montaña.

Los paneles luminosos representan una nueva fase en la vigilancia vial en España, donde la tecnología y la presión social se combinan como herramientas preventivas. Aunque pueda parecer invasivo, el sistema busca salvar vidas en tramos donde la estadística demuestra que la velocidad mata. Llegar unos minutos después es siempre preferible a protagonizar un accidente o, en el mejor de los casos, ver tu matrícula iluminada en una pantalla gigante ante la mirada de decenas de conductores.