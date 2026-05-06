Protección Civil otorga tres premios a la provincia de León en el concurso '¿Qué es para ti el 1-1-2?'

Entrega de los premios del concurso '¿Qué es para ti el 1-1-2i?'.JCYL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha presidido hoy la entrega de premios del concurso escolar '¿Qué es para ti el 1-1-2?', en el que han participado más de 800 alumnos.

En concreto, se han valorado 843 trabajos remitidos desde 38 centros educativos de Castilla y León de los que el jurado ha valorado la creatividad, imaginación y carga de significado como características generales de los proyectos presentados.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recibido hoy a profesores, padres, madres y a los premiados en la decimocuarta edición de este concurso para celebrar el acto de entrega de premios en una sala llena de compañeros que han apoyado a los premiados presencialmente y de forma telemática.

En concreto, en la categoría de Educación Primaria, en el primer ciclo las galardonadas en la categoría de dibujo han sido Paula Sanz Narros y Aldara Madroño Mateo, ambas de seis años y alumnas del CEIP Santa Clara de Cuéllar (Segovia). El accésit en esta categoría ha sido para Saúl Alonso Castro, de 7 años, que participaba de forma individual en el concurso con un trabajo titulado 'Por un globito... ¡la que has liado Juanito!'.

En el segundo ciclo, las premiadas por sus creaciones pictóricas han sido Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro de Salamanca y Ainhoa Díez Álvarez, del CEIP Morales del Vino, en Zamora. En esta categoría se han otorgado además tres accésit a Diego Hernández González del Colegio La Sagrada Familia (Jesuitinas) de Valladolid; a Daniela Carro Pacios del Colegio La Inmaculada Concepcionistas de Ponferrada, y a Mayra Ramírez Ferreduela del CEIP Nuestra Señora del Duero, de Valladolid.

En la categoría de Educación Secundaria, se ha entregado premio a María José Álvarez Valencia, del IES Valle de Arlanza de Lerma (Burgos) y a Anabel Maestre González del IES Pintor Sáez de Burgos. Además, Celia Chen y Daniela Tafur, ambas del centro educativo del Valle de Arlanza (Burgos) han obtenido un accésit por su trabajo.

En Educación Básica Especial los dibujos ganadores han sido las creaciones de Zara Isabella Cedeño, del Instituto Camino de Santiago de Burgos, y de Ndung Edu Noong, del Centro de Educación Especial Reina Sofía de Salamanca. También el trabajo 'La mirada autista del 1-1-2' de Laura García Rubio del CCE Príncipe Don Juan de Ávila ha sido reconocido con un accésit en esta categoría.

En la categoría de Educación Especial-Transición a la Vida Adulta (TVA) los premios han sido para Erik Hurtado Serrano del centro San Nicolás de Bari de León y para Mykita Mokrovsov, del centro Príncipe Don Juan de Ávila.

Trabajos colaborativos

Este año, como novedad, los centros educativos también podían participar en el concurso '¿Qué es para ti el 1-1-2?' a través de un proyecto colaborativo con la implicación de toda la clase.

En esta categoría, en el segundo ciclo de Primaria los alumnos de 5º del CEIP Violeta Monreal de Zaratán (Valladolid) han obtenido tanto el primer premio como un accésit por sus trabajos 'Caja interactiva 1-1-2' y 'Pasapalabra 1-1-2'.

En Secundaria, el premio lo ha conseguido el Centro IES Zorrilla de Valladolid con su proyecto 'Lo que el 1-1-2 esconde'. El accésit ha sido para el CEO Alto Alagón de Linares de Riofrío.

En Educación Especial TVA ha sido reconocido como el mejor proyecto colaborativo el del CCE Bergidum de Fuentes Nuevas en Leónel. El accésit se ha entregado al centro educativo Montes Obarenes de Miranda de Ebro (Burgos).

La participación en esta edición ha sido un éxito, según la Junta, que ha concretado que Primaria ha sido el ciclo educativo que más obras ha presentado, con 658. El alumnado de Educación Especial ha aportado al concurso 103 creaciones y 82 han sido los trabajos recibidos desde Educación Secundaria.

La Agencia de Protección Civil y Emergencia considera conseguido el objetivo de este concurso que se puso en marcha con motivo del Día Europeo del 1-1-2 y que consiste en que niños y jóvenes conozcan que el 1-1-2 es el número al que deben llamar si se encuentran o presencian una situación de emergencia y que deben usarlo con responsabilidad, pues hacerlo de forma fraudulenta o maliciosa tiene graves consecuencias.

Para contactar con el 1-1-2 basta con que el dispositivo desde el que se llama tenga batería, aunque esté bloqueado, sin saldo y/o sin tarjeta, y que en la zona donde se encuentre la persona que necesita contactar exista cobertura de alguna operadora, aunque no sea la contratada.

Todos los trabajos presentados al certamen conforman un curioso museo virtual del 1-1-2 que puede visitarse entrando en la página web del 1-1-2 de Castilla y León