Tres leoneses en gravedad 0: las fotos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Miguel García ha cumplido un sueño. El joven estudiante leonés que fue seleccionado para el programa Astronauta por un día, participó ayer en una experiencia «única», un vuelo gravitacional junto con el resto de participantes, además de con Pablo Álvarez y Sara García, los dos leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea. «¡Ha sido una pasada!, antes de subir al avión piensas en cómo será, piensas que estarás flotando, pero en realidad no sientes nada, estás muy tranquilo, pierdes la orientación y no sabes dónde estás, si boca arriba y boca abajo», explica el joven estudiante del instituto Lancia, emocionado, tras dos «intensos» días en San Javier, en la Academia General del Aire, donde participó en una actividad en ingravidez a bordo de un vuelo parabólico.

«No puedes controlarte, no puedes hacer nada, porque con gravedad 0 la sangre se distribuye por todo el cuerpo y el corazón tiene que hacer menos esfuerzo. Te sientes súper tranquilo y si te empujas con un dedo te vas desplazando hasta que algo te frene». Así relata su experiencia en una de las doce «inyecciones» de gravedad cero en las que participó ayer junto con Pablo y Sara. Dos astronautas leoneses y un joven con futuro prometedor que quiere estudiar ingeniería aeronáutica y «entrar de mecánico de aviones en el Ejército del Aire y del Espacio». El primer paso ya lo ha dado este estudiante inquieto y apasionado que de pequeño quería ser piloto de combate.

Miguel García explica que cuando no hay gravedad «te sientes frágil porque no controlas», en relación que en una de las parábolas que simulaba la gravedad de la Luna (que es un sexto la gravedad que hay en la Tierra), intentó «dar un salto e instantáneamente me di contra el techo». Cuando se simuló la parábola de Marte, intentó hacer flexiones, pero con la fuerza empleada como si fuese en la tierra «sales flotando, te vas». «Estás como perdido, porque la orientación del oído se apoya en la gravedad», concretó, después de relatar cómo Pablo estaba informado de que un leonés iba a participar en la experiencia porque su madre le había informado tras leer la noticia en el periódico.

«Repetería sin duda, es diez veces mejor de lo que me había imaginado», apuntó Miguel García tras su vuelo gravitacional.