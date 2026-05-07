UPL propone renombrar el Parque del Cid como Parque de la Reina Urraca en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León llevará al próximo Pleno una moción para solicitar el cambio de denominación del actual Parque del Cid por el de Parque de la Reina Urraca. Esta iniciativa pretende poner en valor referentes históricos directamente vinculados con la historia del Reino de León y con la propia capital leonesa, según ha anunciado el portavoz de la formación leonesista, Eduardo López Sendino.

La propuesta plantea que el Consistorio leonés proceda a realizar los trámites administrativos necesarios para modificar oficialmente el nomenclátor municipal. Esto incluye las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos, así como la comunicación del cambio al Instituto Nacional de Estadística, Catastro y suministradores de servicios en caso de resultar necesario. Desde la formación leonesista se considera que "la denominación de los espacios públicos constituye un elemento fundamental en la construcción de la memoria colectiva de una ciudad", al servir como reconocimiento institucional a figuras históricas estrechamente ligadas a su identidad, patrimonio e historia.

Placa distintiva del parque Cid en León.DL

El texto de la moción recoge que el actual parque hace referencia a Rodrigo Díaz de Vivar, personaje histórico de relevancia en la historia de Castilla, pero con una vinculación limitada con León. Además, el Cid mantuvo enfrentamientos con Alfonso VI y fue desterrado en dos ocasiones, desarrollando gran parte de su actividad militar fuera del ámbito leonés. Frente a esta circunstancia, la iniciativa destaca la figura de Urraca I de León como alternativa más coherente con la historia local.