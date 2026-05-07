Los docentes de las escuelas infantiles exigen en la calle la mejora de las condiciones laborales del sector, cuyo salario roza el SMI

CCOO convoca una concentración con motivo de la huelga del profesorado del ciclo de educación infantil de 0 a 3 años.Leticia Pérez

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Los docentes de las escuelas infantiles exigieron en la calle la mejora de las condiciones laborales del sector, cuyo salario roza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en una protesta convocada por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), y que en Castilla y León tuvo un seguimiento del 19 por ciento, según la Junta, que se eleva al 75 por ciento en la media nacional.

El sector estaba convocado a una huelga para este 7 de mayo a nivel estatal para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), tanto en centros de carácter privado como público, el cual ha sido respaldado en todas las provincias con casi un 40 por ciento en Burgos, la que ha registrado la tasa más alta.

Ya por la tarde se han celebrado diversas movilizaciones en numerosas capitales de provincia. Según CCOO, “la valoración global es que, teniendo en cuenta los servicios mínimos abusivos, la mayoría de las trabajadoras llamadas a la huelga la han secundado".

La protesta busca mejorar las condiciones laborales del sector, cuyo salario roza el SMI y afecta especialmente a las mujeres, pues son mayoría en esos puestos. También pretende poner el valor de esta etapa en la formación de los niños y la necesidad de recursos para que la oferta tenga calidad.

En palabras de la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, se trata de “un día histórico para la Educación de 0 a 3 años”, pues “la mayoría” de las trabajadoras de los 11.000 centros educativos de España han hecho huelga. Según dijo, el conflicto ha ido “in crescendo” en las últimas semanas, por lo que felicitó el “esfuerzo” realizado por las trabajadoras para sumarse a la iniciativa.

Además, la secretaria de la Federación señaló que se han convocado 53 concentraciones en toda España, y que hay 45 localidades con manifestaciones convocadas. “Las movilizaciones van a seguir y no vamos a parar hasta que se dé dignidad al 0-3 y a sus trabajadoras”, zanjó.

A estas acciones hay que sumar la convocatoria de una gran manifestación en Madrid el próximo 23 de mayo ante el Ministerio de Educación.