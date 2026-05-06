El fiasco de Aena con León: deja el desarrollo de la terminal de mercancías en los operadores

La directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, se reúnen con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente, Roberto Aller.Carlos S. Campillo

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La esperada visita de la directora de Aena, Elena Mayoral, a León para impulsar la terminal de mercancías en el Aeropuerto se ha cerrado con una simple apertura de la agenda. Tras reconocer que las instalaciones de La Virgen “tienen las condiciones adecuadas “ y que “a día de hoy un operador ya podría transportar mercancías “, Mayoral ha manifestado que pondrá “a la Diputación en contacto con los operadores” que ya trabajan en otros aeropuertos para ver si les interesa León.

“La vieja terminal civil ya se podría aprovechar o adaptarla”, ha dicho la responsable de Aena, para añadir que sería la empresa la que tendría que realizar la reforma o la construcción de una nueva nave, “con el arrendamiento del terreno a largo plazo” para garantizar la viabilidad.

Mayoral ha descartado que Defensa, ya que León es una base militar abierta al tráfico civil, ponga freno a cualquier desarrollo, pero también ha dejado de lado la posibilidad de que se mejore el ILS, aunque “se analizan” las condiciones teniendo en cuenta otras limitaciones de servidumbres aeronáuticas porque existen “ obstáculos en tierra que limitan las maniobras” si se mejora la categoría del ILS. De hecho ha puntualizado que el año pasado “ sólo se desviaron un 1% de los vuelos “ por condiciones meteorológicas adversas en las que el ILS no ofrecía la suficiente seguridad a los pilotos “ y tampoco hubiera mejorado mucho tener un instrumento de categoría 2 o 3”.

A la reunión con Mayoral acudieron el delegado del Gobierno, Nicanor Sen y el presidente y el vicepresidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y Roberto Aller. Courel ha valorado de “buenas noticias “ el mensaje de Mayoral sobre los posibles contactos empresariales que les facilite Aena y ha comprometido el desarrollo de un vial para evitar que los camiones con mercancías crucen por el centro de La Virgen del camino, siempre “que los atún de San Andrés y Valverde” cedan los terrenos. “ La Diputación hará todo lo que esté en su mano para que la terminal de mercancías del aeropuerto sea un realidad”, ha dicho.