David Llorente, una promesa de la Física y la Química

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El estudiante de segundo de Bachillerato del instituto Lancia de León David Lorente se alzó con la medalla de bronce en la fase nacional de la Olimpiada de Física y Química, que se ha celebrado recientemente en Zaragoza El certamen reúne anualmente a los estudiantes con mejores aptitudes científicas de todo el Estado y representa uno de los mayores desafíos académicos en el ámbito de las enseñanzas medias. «El resultado obtenido por David es testimonio de su rigor intelectual y de su capacidad de resolución ante problemas de alta complejidad técnica y experimental», señalan desde el instituto en el que cursa el Bachillerato, para hacer, además, extensiva la felicitación al Departamento de Física y Química, y a su profesor Roberto de la Fuente, cuya labor de mentoría y tutorización ha sido fundamental para alcanzar este nivel de excelencia por el estudiante.

Las olimpiadas de las diferentes materias y los estudiantes deben superar primero la fase local y después la autonómica. Llorente fue superando los escalones hasta llegar a la fase nacional.