La Diputación de León pierde una subvención de 162.000 euros del Gobierno por no comenzar “a tiempo”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación pierde una subvención de 162.000 euros del Gobierno por no haber iniciado “a tiempo” el proyecto Repuebla, León Sostenible que tiene como objetivo impulsar acciones para atraer nueva población a los pueblos de la provincia.

Esta iniciativa fue presentada por el anterior equipo de gobierno del PSOE y UPL a la convocatoria del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del año 2022 para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial y lucha contra la despoblación.

La devolución de la subvención responde a que las bases reguladoras fijaban que el “gasto subvencionable debería estar comprometido a 30 de junio de 2024 y reconocida la obligación del mismo a 30 de diciembre de 2024”, un plazo que la Diputación no cumplió “en ninguno de los dos casos” por lo que no pudo utilizar la ayuda.

Repuebla, León Sostenible es un proyecto en el que la institución provincial destinará 1,4 millones de euros para ‘atraer’ a nuevos habitantes para los pueblos de la provincia que han mostrado interés en asumir nueva población, una iniciativa que está en marcha desde comienzos del pasado año.

Esta iniciativa, que arrancó en la pasada legislatura, no se puso en marcha hasta comienzos de 2025 por lo que “la primera obligación reconocida es del 25 de junio de 2025”, lo que ha impedido que la institución provincial pueda hacer uso de la ayuda del Gobierno y ha obligado a “devolver” el importe el pasado mes de marzo.

“Una vez más nos encontramos con un problema de gestión, de lentitud en la tramitación que ha provocado que la Diputación tenga que devolver la ayuda que ha recibido para el proyecto”, incidió el portavoz popular, David Fernández.

En este sentido, prosigue, “no es la primera vez” que la institución provincial tiene que renunciar o devolver una subvención por “no haber iniciado en tiempo y forma” el proyecto para el que la solicitó, por lo que exige “al equipo de gobierno del PSOE y UPL diligencia porque no podemos perder más ayudas”.

A ello, prosigue el portavoz popular, se añade que la institución provincial tiene que abonar más de 19.000 euros en intereses de demora por tener que devolver la subvención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.