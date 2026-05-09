El Gobierno apoya en otros aeropuertos la central de mercancías que busca León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La aspiración leonesa de que el Gobierno y Aena inviertan en el desarrollo de una terminal de carga en el Aeropuerto de León no es tan disparatada. A pesar de que la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, apuntara que son las propias empresas las que tienen que sufragar los hangares para poder operar o que negara asumir el coste de una terminal específica para La Virgen del Camino, a lo largo de los años la sociedad gestora de los aeropuertos españoles sí ha apoyado el despligue de otras áreas para el transporte de mercancías en infraestructuras aeroportuarias a lo largo de todo el territorio nacional.

Más allá de los 100 millones de euros invertidos junto con Iberia para el impulso de una zona específica en Barajas, ha realizado otras acciones para impulsar el transporte de mercancías. Aena está pendiente aún de la aprobación del nuevo plan Dora, el Documento de Regulación Aeroportuaria, el documento que recoge las inversiones y los proyectos para todo el territorio nacional con una proyección a cinco años, en el anterior, el Dora II de 2022-2026, el Aeropuerto Girona-Costa Brava recibió un impulso de 5,6 millones de euros para la reorganización, reubicación de hangares, nave de handling y PIF, esto último, un punto de información transfonteriza para el control de productos de origen animal, vegetal o de consumo humano procedentes de fuera de la Unión Europea.

En el Aeropuerto de Vitoria, una de las actuaciones previstas en el nuevo Dora se centra en la plataforma donde aparcan los aviones y el campo de vuelo. De hecho, ampliar la zona donde estacionan las aeronaves es fundamental para que la empresa DHL construya su hangar para reparar aviones, un apoyo público para que el sector privado invierta en el desarrollo de la infraestructura vasca aeroportuaria.

Zaragoza ha colocado en los últimos años a su aeropuerto a la cabeza del movimiento de mercancías, tras Barajas y Barcelona y junto con Vitoria. Aena informó que las obras de ampliación de la plataforma realizadas por la propia sociedad gestora «ha tenido como objeto permitir dar servicio en óptimas condiciones al aumento de operaciones, especialmente de compañías de bajo coste y el movimiento y estacionamiento de aeronaves de gran tamaño empleadas en el tráfico de carga aérea», una inyección de cinco millones ligada también al impulso de la Paltaforma Logística de Zaragoza y que ahora contempla varios contratos en licitación para el desarrollo de la sexta terminal de carga.

Aena adjudicó «las obras para la construcción del Área de Terminal de Carga (primera fase)» en el Aeropuerto de Alicante por un importe de 7,3 millones de euros, según su propia nota de prensa. Es decir, desde hace años, la sociedad gestora de las infraestructuras aeroportuarias sí ha estado apoyando el despligue de zonas de carga en diferentes con inversiones para facilitar el desarrollo de las operaciones y convertir a los aeropuertos en atractivos para el desembarco de las empresas.

La Diputación de León lanzó un estudio que cifraba en 43,6 millones de euros el desarrollo del transporte de mercancías en el aeropuerto leonés, que se centrarían en la ampliación de la pista y la capacidad portante de la plataforma. La construcción de una terminal específica de carga se llevaría cinco millones, junto con la urbanización de la zona, a lo que se sumaría el nuevo vial al que se comprometió ayer la institución provincial. En el estudio se indicaba que el área de influencia iría desde Galicia y Asturias a Zamora y León y se vincularía principalmente a las exportaciones.

En relación a lo invertido por Aena en otras instalaciones, León también podría ser beneficiaria de importes para el desarrollo de los requisitos que recoge el estudio presentado por la Diputación provincial, que también se había comprometido económicamente y a exigir ese apoyo económico al Gobierno para conseguir que León avance en el transporte de las mercancías por avión.