San Andrés del Rabanedo saca brillo al padrón tras seis años y alcanza los 30.755 vecinos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Aunque sigue a 1.100 habitantes del récord de habitantes (31.875) que logró en 2013, San Andrés del Rabanedo ha dado un vuelco al menos a la tendencia poblacional negativa que arrastraba desde el inicio de la década. Según los datos a 1 de enero de 2026, el municipio alcanza los 30.755 vecinos (14.667 hombres y 16.088 mujeres), una cifra que confirma la recuperación iniciada el año pasado y sitúa a la localidad en su mejor momento demográfico de los últimos seis.

La trayectoria reciente de San Andrés ha sido una montaña rusa estadística. En 2020 mantenía una base de 30.549 residentes, pero la crisis sanitaria abrió un período de erosión constante. En 2021 la cifra bajó a los 30.160 y, un año después, se rompió la barrera psicológica de los 30.000, dejando el padrón en 29.885 habitantes.

Durante el bienio de 2023 y 2024, San Andrés pareció estancarse en ese «suelo», con variaciones mínimas que hacían temer una pérdida de relevancia institucional y económica ligada al volumen de población. Sin embargo, el escenario cambió en 2025, cuando un repunte inesperado elevó el padrón hasta los 30.525 habitantes, una inercia que se ha mantenido firme y sumó este año otro 7%.

El crecimiento de casi un millar de personas en apenas dos años se explica, en parte, por el dinamismo de los nuevos desarrollos urbanísticos, la capacidad de atracción del municipio como área residencial y 3.013 extranjeros (el 8%) que forman parte activa de la vida social, económica y cultural.

El mayor número procede de Colombia, Marruecos, Venezuela, Ucrania y Perú. Blindar los 30.000 garantiza un mayor nivel de ingresos por la participación en los tributos del Estado y más estabilidad de las inversiones públicas.