La Plataforma en Defensa de Feve de León interrumpe su movilización semanal para centrarse en la marcha que partirá de Guardo el 30 de junio

La Plataforma en Defensa de Feve lleva a cabo una nueva concentración reivindicativa.Peio García

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León celebró hoy la, por ahora, última concentración y corte de tráfico reivindicativos para exigir la llegada del tren a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital leonesa, así como para mostrar su rechazo a la propuesta del tapado de las vías.

El colectivo quiere centrarse en la organización de la marcha que partirá de Guardo (Palencia) el martes 30 de junio y atravesará los pueblos por lo que pasa el trazado ferroviario para llegar el domingo 5 a León y que esperan sea “otro éxito de participación”.

Las movilizaciones que se iniciaron el pasado mes de enero y ahora se interrumpen se retomarán en septiembre, si antes no se plantea una respuesta a sus reclamaciones. “No nos vamos a rendir hasta que el tren llegue a León sin transbordos, como lo hizo siempre”, recalcan y piden a la sociedad que se implique y participe para “sacudir la conciencia de los políticos” además de no descartar la vía judicial para hacer cumplir el Convenio Marco de la Integración de Feve en León.