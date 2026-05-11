Scayle apuesta por la IA con el aumento de su plantilla

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro de Supercomputación, Scayle, celebra ahora su patronato para abordar, entre otras cuestiones, la ampliación de la plantilla que pasará contar con 25 técnicos, tras la incorporación de una decena que se ligarán a proyectos vinculados con la IA.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, destaca la "incorporación" de nuevo talento que estará vinculado a los proyectos Data Gems, que trabajará con algoritmos a partir de un gran número de datos, y la IA Factory, que se desarrollará junto con el Barcelona Computing Center, el supercomputador nacional, para "democratizar el uso de IA y acercarlo principalmente a las pymes, abriendo así la posibilidad de que puedan acceder a esta tecnología perfiles que de otra forma no podrían".

DataGems, como precisa el consejero, "es un proyecto europeo que posiciona Scayle a nivel continental" y que ofrecerá información sobre la educación, la meteorología, el lenguaje o una aplicación de supercomputación cuántica.

"Scayle continúa creciendo, pero aún no se pueden desplegar todas sus potencialidades, cuando finalice el traslado a la nueva sede se podrán implementar todas las capacidades", apunta Sanz Merino, tras remarcar que el centro de supercomputación leonés es el segundo a nivel nacional y que "confiamos en que tenga un mejor posicionamiento".

La nueva sede de Scayle está ya finalizada a falta de algunos remates, como precisa el consejero, quien remarca que la migración se realizará sin que se pare ningún proceso. "La migración de esta alta tecnología implica unos tiempos que no son los habituales, porque hay que conservar todas las capacidades y seguir funcionando", incide.

Los contratos para la migración y la refrigeración, que exige esta alta tecnología, ya están en marcha con 1,6 millones de euros, y se alargará durante casi un año "y será muy lento". "La idea es que a finales de este año o en el primer semestre de 2027 esté plentamente operativa la nueva sede y, todo ello, sin parar ningún proceso", concreta Sanz Merino.

"La supercomputación es la vitola de Caléndula y cada vez hay más socios interesados en trabajar con Scayle, ahora pondremos la IA al servicio de los usuarios que lo tienen más difícil usar los grandes volúmenes de datos para generar datos con valor añadido", dice el consejero de Movilidad y Transformación Digital.