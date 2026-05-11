León se moviliza este 15 de mayo en solidaridad con el pueblo palestino y para conmemorar la Nakba

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plataforma Llión con Palestina, en una acción coordinada con la Red Estatal Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP) y la organización Marea Palestina León, ha hecho un llamamiento oficial a la ciudadanía leonesa para participar en una nueva jornada de movilización. La cita tendrá lugar el próximo viernes, 15 de mayo, a las 19:00 horas en la Avenida Ordoño II, específicamente frente a la sede del Ayuntamiento de León. Esta convocatoria cuenta con el respaldo activo de entidades como CCOO Educación y CGT, entre otras agrupaciones que integran el tejido asociativo de la ciudad.

El motivo central de esta concentración es la conmemoración del aniversario de la Nakba, término que describe el inicio de la colonización y la ocupación del territorio palestino por parte del Estado de Israel hace casi ocho décadas. Los organizadores pretenden recordar que la crisis actual no es un evento aislado, sino la continuación de un proceso histórico de desposesión que ha marcado la vida de millones de personas en la región. Con este acto, León se suma a una respuesta colectiva a nivel estatal para visibilizar una lucha que consideran legítima y urgente.

Durante la jornada, la plataforma manifestará su más firme condena ante lo que califican como un asedio y genocidio sistemático contra la población civil palestina. Los convocantes denuncian que existen intereses imperialistas que intentan encubrir la gravedad de la situación bajo la narrativa de un conflicto geopolítico mayor contra Irán. Según el manifiesto de la movilización, estos intentos de recrudecer las tensiones regionales solo sirven para desviar la atención internacional de la crisis humanitaria que se vive sobre el terreno.

Finalmente, las organizaciones convocantes reafirmarán en la capital leonesa su compromiso inquebrantable con la paz en Oriente Próximo. La movilización busca exigir responsabilidades y medidas concretas para detener la violencia, denunciando cualquier estrategia de distracción mediática o política que perpetúe el sufrimiento del pueblo palestino. Se espera que la ciudadanía responda de manera masiva para mostrar que León sigue posicionada a favor de los derechos humanos y la legalidad internacional.