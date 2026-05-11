San Andrés del Rabanedo activa este martes el operativo en los túneles de Príncipe tras los daños provocados en el sistema eléctrico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés iniciará este martes los trabajos de vaciado de agua en los túneles de Príncipe, que permanecen cerrados al tráfico tras los graves daños ocasionados por la reciente tormenta.

Las inspecciones técnicas realizadas han permitido detectar importantes afecciones en el sistema eléctrico de la infraestructura. En concreto, la intensidad del episodio meteorológico provocó la quema de parte del cableado de los túneles, motivo por el cual se pararon las bombas y comenzó a subir el nivel de agua, una situación que obliga ahora a actuar de manera coordinada y por fases para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los trabajos arrancarán con el desagüe completo de los túneles, una actuación imprescindible para poder acceder posteriormente a la sustitución del material eléctrico averiado y continuar con las tareas técnicas necesarias para la recuperación de la infraestructura.

Desde el Ayuntamiento se trabaja ya para restablecer la normalidad “con la mayor rapidez posible y con todas las garantías de seguridad”.

Asimismo, el equipo de Gobierno subraya que esta situación vuelve a evidenciar la necesidad del soterramiento de las vías del tren, una actuación estratégica para el municipio que permitiría minimizar los problemas estructurales y de inundaciones que afectan a este entorno.

Del mismo modo, se recuerda que los túneles fueron puestos en funcionamiento de facto durante el anterior mandato, circunstancia que supuso la pérdida de la garantía de la infraestructura antes de su recepción definitiva, limitando ahora las posibilidades de reclamación ante determinadas incidencias técnicas.

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos para la reapertura de los túneles al tráfico.