Trobajo del Camino, con el agua de nuevo al cuello 72 horas

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Lo que comenzó el sábado como una acumulación de agua por las lluvias se ha convertido, tres días después, en un problema de movilidad crónico para Trobajo del Camino. Los pasos subterráneos de la calle Príncipe permanecen desde el fin de semana anegados, impidiendo el tránsito de peatones y vehículos en una de las arterias más utilizadas de la localidad.

La situación ha provocado una oleada de críticas entre los vecinos, que han visto cómo el agua se adueñaba de la infraestructura sin que se produjera una intervención efectiva. Tras 72 horas de bloqueo, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo intentó encontrar una solución.

El origen del embolsamiento de agua reside en un fallo en el sistema de bombeo encargado de evacuar el líquido del túnel, porque se obstruyen.

El Ayuntamiento confía en que el nivel del agua baje a lo largo de la jornada de hoy para poder limpiar el lodo acumulado y reabrir el tráfico lo antes posible. No obstante, los vecinos exigen un plan de mantenimiento preventivo para que los pasos de Príncipe dejen de convertirse en «piscinas improvisadas» cada vez que las precipitaciones ganan intensidad en el municipio.

Y llueve sobre mojado, porque el cierre de los pasos de la calle Príncipe constituye ya una maldición cada vez que el cielo descarga. Incluso un matrimonio de personas mayores tuvieon que ser rescatados hace unos meses al no darse cuenta de la profundidad del agua y quedar atrapados en su propio vehículo dentro del túnel.