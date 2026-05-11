Nueva vida y nueva prisión para las asesinas de Isabel Carrasco tras doce años

Doce años después del crimen de Isabel Carrasco (se cumplen este martes), las principales condenadas por el asesinato afrontan su cuarto cambio de prisión, pendiente solo de materialización ejecutiva. Montserrat González y Triana Martínez pasarán a completar la segunda mitad de sus penas en el Centro Penitenciario de Madrid II, más conocido por Alcalá-Meco. La autora material de los tres disparos que acabaron con la vida de la presidenta de la Diputación Provincial de León está a diez años de completar el total de su condena. A la hija, considerada cooperadora necesaria, le faltan ocho. Pretende iniciar estudios de Ingeniería Aeroespacial y con ese motivo se ha autorizado el traslado.

Villahierro fue su destino inicial. Detenidas pocos minutos después del crimen, ocurrido a las 17.17 horas del 12 de mayo de 2014, tras su puesta a disposición judicial ingresaron en la penitenciaría de Mansilla de las Mulas ya en la madrugada del miércoles 14 de mayo. Permanecieron en la cárcel leonesa hasta el 21 de junio de 2016, cuando se ejecutó su traslado a Villanubla (Valladolid), a la vista del nutrido historial de incidentes que acumulaban. Asuntos de indisciplina, protestas reiteradas, incidentes con los funcionarios (en otros casos, tuvieron casos de buen comportamiento que bordearon la amistad con los profesionales) llevaron a ubicarlas en Valladolid, donde la tensión se rebajó pero la dinámica fue la misma. Por lo menos inicialmente.

El 3 de octubre de 2018 se llevó a cabo el traslado de las dos reclusas a la prisión de Villabona (Asturias). La decisión obedeció entonces a razones familiares. Pablo Antonio Martínez, marido y padre de las condenadas, dejó su puesto como Inspector Jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Astorga y se incorporó a la Comisaría de CNP en Gijón, donde además contaba con un buen grupo de amigos. La cercanía se impuso a la trayectoria de las dos reclusas, que habían mejorado su historial de incidentes pero aún registraban algunas incidencias.

Desde Asturias tomaron la decisión de cambiar de abogado y ponerse en manos de Fernando Pamos, un letrado que ganó notoriedad con la defensa de Augusto Pinochet en España por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuían o por denunciar al alcalde de Madrid por no llevar a la justicia el caso de las mascarillas. El 21 de noviembre de 2025 consiguió que la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo firmase el primer permiso de salida de Triana, después de quince respuestas previas negativas.

Ahora toca Alcalá Meco. No es un centro exento de polémica tampoco. Su director acaba de emitir un informe en el que reconoce que es fácil introducir droga desde el exterior. El establecimiento tiene 522 celdas para cerca de un millar de internos. Está abierta una investigación que arrancó en junio de 2024 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcalá de Henares. Se encuentra procesado un jardinero que impartía cursos a los internos y que metía presuntamente hachís en tabletas.

Dispone Madrid II de un catálogo de talleres de lectura bastante interesante que se ha hecho famoso sobre todo entre las internas ya existentes, que ahora saben que a su plantilla se sumarán las dos famosas implicadas en la muerte de la que era también presidenta del Partido Popular en León en 2014.

Coincidiendo con la fecha del crimen, HBO Max estrena hoy 'Desde la celda', un documental que contiene varias conversaciones con las asesinas confesas en las que ellas analizan los hechos con la perspectiva que les ha dado el paso del tiempo desde la cárcel, incluyendo además gran parte de su archivo personal de fotografías y vídeos. Es el tercer trabajo de este tipo.

Montserrat González afronta los últimos diez años de su condena mientras que Triana ya sale a la calle periodicamente y los últimos ocho