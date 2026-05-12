El colpbol, el nuevo deporte que triunfa en los patios de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El colpbol llegó al Colegio Lope de Vega para quedarse. Este deporte alternativo, que busca integrar diferentes edades y tanto a niños como a niñas, se ha convertido en el rey del patio desbancado incluso al fútbol. Por segundo año, el centro organiza la Convi-Bol Ciudad de León, una sana competición en la que participarán mañana medio centenar de alumnos y 70 docentes de 16 centros educativos de la provincia de León y también de Burgos. Este año, la competición ha doblado, en tan sólo un año, el número de participantes y casi de colegios.

El grupo de trabajo Convi-Bol del Lope de Vega, organizador del encuentro, destaca que este nuevo deporte tiene como objetivo transformar los recreos en espacios inclusivos, fomentar valores como la cooperación, el respeto, la igualdad y la participación equitativa a través de la actividad física y deportiva. La jornada se desarrollará en los colegios Lope de Vega y Gumersindo de Azcárate y el pabellón municipal de Armunia.

Como novedad, este año se ha incorporado a la jornada un foro en el ILC que contará con la participación de tres destacadas atletas paralímpicas: la esquiadora leonesa María Martín Granizo, Sara Aller, deportista de boccia, y Marta Fernández Infante, nadadora. El encuentro se celebrará el jueves quiere ofrecer una mirada cercana al deporte como espacio para la superación personal, la diversidad y la creación de oportunidades, además «de construir una sociedad más justa desde la educación», señalan desde la organización.

El colpbol nació en Valencia en 1997 y bebe un poco del balonmano y otro poco del voleibol. Sus reglas buscan favorecer la participación de todos, por lo que un alumno sólo puede darle una vez seguida y para que un gol sea válido ha debido de pasar por todos los miembros del equipo. En cada grupo participante es necesario, obligatoriamente, que tenga tanto niños como niñas y las exigencias motrices no son la clave en este deporte y las reglas son muy sencillas. Sólo es necesario una pelota, un campo y dos equipos de siete integrantes.