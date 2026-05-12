La construcción de un hangar-taller en la base aérea de León costará 2,1 millones

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El Ministerio de Defensa ha adjudicado por 2,1 millones la construcción de un hangar-taller mecanizado en la base aérea de León, situada en La Virgen del Camino, una actuación dirigida a reforzar las capacidades de mantenimiento y apoyo logístico del Ejército del Aire y del Espacio.

El contrato, tramitado por la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico, ha sido adjudicado a la empresa Extraco, S.A., tras un procedimiento abierto al que concurrieron cinco ofertas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas (pymes).

El proyecto prevé la ejecución de un hangar-taller configurable destinado a trabajos de mecanizado, montaje y sistemas eléctricos, lo que permitirá mejorar la operatividad de los equipos y aeronaves con base en estas instalaciones militares.

La adjudicación se formalizó el pasado 7 de abril y se resolvió atendiendo a criterios en los que el precio tuvo un peso predominante del 60%, completado por factores técnicos como la ampliación del plazo de garantía y la asistencia técnica adicional, valorados cada uno con un 20%.

El importe adjudicado se corresponde con la oferta más baja de las presentadas, lo que evidencia la competencia entre licitadores en este tipo de contratos. El concurso se había convocado a comienzos de año, dentro de la planificación inversora del Ministerio de Defensa.

La actuación se enmarca en las políticas de modernización de instalaciones militares, con el objetivo de adaptar las bases aéreas a los nuevos requerimientos técnicos y operativos. En este contexto, la base aérea de León mantiene su relevancia como instalación de apoyo logístico, lo que justifica la mejora de sus infraestructuras.

El adjudicatario dispondrá de 14 meses para ejecutar las obras, que se sumarán a las inversiones realizadas en los últimos años para la modernización de las infraestructuras militares y el refuerzo del papel estratégico de la base leonesa dentro del despliegue del Ejército del Aire y del Espacio.