Los enfermeros leoneses abogan por “ser los líderes de la cronicidad y la prevención”

El Colegio Oficial de Enfermería de León celebró este martes un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de “hacer visible a toda la sociedad el papel fundamental de la profesión en el sistema”, ante lo que su presidente, Miguel Ángel de Mena Mogrobejo, lamentó que “a pesar de ser la profesión que más profesionales aporta al sistema de salud”, existen “ciertas administraciones y secciones corporativistas clásicas que impiden avanzar como se debería”. Además, abogó por “transformar el papel de la enfermería” para “salir del modelo obsoleto de la enfermería asistencial” y convertirse en “los líderes de la cronicidad y la prevención”.

Personalidades que acudieron al Día de la Enfermería.Virginia Moran

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de León también aprovechó la ocasión para revindicar el “papel merecido” de los enfermeros, como es “pertenecer al grado A 1 solo por ya por criterios académicos”, lo que permitiría a los profesionales del sector “salir de la brecha tanto laboral como económica en la que están”.

El acto institucional organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Enfermería pretendió hoy reconocer y poner en valor el papel fundamental de los enfermeros dentro del sistema sanitario y de la sociedad. En él participó el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, para quien la enfermería es, hoy en día, “una profesión autónoma independiente que basa sus competencias en la ética y en la evidencia científica”.

“La enfermería moderna tiene hoy unas competencias que no tuvo hasta 2009, cuando se empezó con el título de Grado y ahora reivindicamos que se le tenga el reconocimiento tanto a nivel de la administración como a nivel de la sociedad y que ocupe el lugar que le corresponde por su titulación y por sus competencias”, añadió Ruiz Forner.

La celebración del Día Internacional de la Enfermería en el Complejo Asistencial Universitario de León también contó con diferente representación institucional, como el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, quien consideró el día de hoy “un magnífico momento” para “reconocer y agradecer” la labor de los enfermeros pero también para “atender sus reivindicaciones”, ya que se trata de “un colectivo que lleva mucho tiempo con importantes propuestas de mejora para ellos”, lo que “se traslada también en una mejor prestación del servicio y una mejor atención a los ciudadanos”.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, quiso reconocer el trabajo diario de los enfermeros como “una pieza muy importante en el sistema de salud, no solo en la parte que tiene que ver con la administración de medicamentos, las curas o los triajes, sino también en la parte humana, de comprender al paciente y de atenderlo y acompañarlo con una palabra agradable”.

Diego aprovechó la ocasión para poner de relieve que la Consejería de Sanidad “entiende la importancia de la Enfermería como una pieza relevante en el funcionamiento de la sanidad pública”, por lo que “sigue trabajando en procesos de estabilización para mejorar su situación”.

Finalmente, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, aseguró que el actual es “un momento crucial dentro del marco laboral que estaba abandonado desde hace mucho tiempo”, ya que el Ejecutivo central “aborda una nuevo que conlleva mejoras laborales como evitar la sobrecarga y tener incentivos y, sobre todo, centrarse en la especialización y la formación”.