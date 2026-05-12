Dos frentes y una misma meta: enfermería se reivindica hoy en León

El Día Internacional de la Enfermería se celebra este año en León bajo una atmósfera de reivindicación absoluta, pero con dos frentes que, aunque comparten el espacio asistencial, mantienen batallas muy distintas.

Por un lado, las enfermeras graduadas exigen soluciones urgentes a un sistema que las «agota»; por otro, los Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) sacan pecho tras ganar en los juzgados el derecho a celebrar esta fecha como propia.

El Colegio Oficial de Enfermería de León aprovechará la jornada para lanzar un SOS institucional. Bajo el lema «Sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro», la entidad denuncia una precariedad estructural que pone en riesgo el sistema sanitario provincial.

Advierte sobre el abismo de la jubilación al estimar que en la próxima década colgarán la bata más de 50.000 profesionales en toda España. En León, la preocupación deriva de «la sobrecarga y la falta de relevo generacional», indican, que está provocando que casi un 40% de las profesionales se haya planteado abandonar la profesión.

Una de las demandas más potentes de este año es la adecuación del Estatuto Marco a la realidad académica actual. El Colegio exige que, como graduadas, las enfermeras sean incluidas de pleno derecho en el Grupo A1, permitiéndoles acceder a puestos de alta gestión y liderazgo sanitario que hoy les están vetados.

La presión no es solo administrativa. Con más de 2.500 agresiones registradas en el último año a nivel nacional, el agotamiento emocional y la ansiedad se han convertido en la «otra pandemia» del colectivo.

Por otro lado, los técnicos representados en el sindicato SAE llega hoy con un tono de victoria moral y legal. Este año, la celebración tiene un sabor especial tras la sentencia 69/2024 de Madrid, que les dio la razón frente al Consejo General de Enfermería, reconociendo su derecho a festejar esta jornada. «Es de justicia recordar que el 12 de mayo debe ser una celebración conjunta.

De ambos estamentos depende la atención integral del paciente», afirma Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE. El sindicato denuncia que, a pesar de la sentencia, aún existen gerencias y compañeros que «niegan su pertenencia» a los equipos de enfermería.

Su gran caballo de batalla es la actualización de funciones. Denuncian que su trabajo sigue regido por un estatuto de 1973.

«Es injusto que hayamos tenido que esperar más de medio siglo para crecer legalmente», señalan desde el sindicato. Y ponen el foco en su derecho a ser llamados «Enfermería» como otros profesionales.

Un objetivo común, la excelencia en el cuidado

A pesar de las fricciones terminológicas y de estatus, ambos coinciden en la necesidad de un sistema más humano y eficaz. El Colegio de Enfermería de León celebrará su acto institucional en la explanada del Hospital de León reivindicando la prescripción enfermera y la investigación, y los Técnicos de SAE harán lo propio recordando que son la primera línea de cuidado básico y diario. La realidad sanitaria en León dibuja un escenario complejo: faltan manos para alcanzar la media europeas y sobran conflictos de competencias. Este 12 de mayo deja claro que, aunque la justicia defina quién puede celebrar qué, la sanidad leonesa sigue necesitando que ambos estamentos —enfermeras y técnicos— logren una «coordinación libre de conflictos» pensando en el paciente.